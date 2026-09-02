Frank çizgisi kalp krizi habercisi mi? 3 seviyede kendini gösteriyor

Komedyen Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesinin ardından kalp krizi belirtileri ve kalp sağlığı yeniden gündeme geldi. Cem Yılmaz'ın kulağındaki frank çizgisi nin kalp krizi ile bağlantısı olup olmadığı ise sanal medyada en sık konuşulan konulardan biriydi.

İHA'da yer alan habere göre; Prof. Dr. Mustafa Hakan Dinçkal, yapılan çalışmalarda Frank çizgisinin koroner arter hastalığıyla ile ilişkili olabileceğinin görüldüğünü belirtti .

Uzman isim Kulak memesindeki hafif bir kırışıklıktan çok derin yarığa kadar gidebilen bu fenomenin yaşlılıkla veya buradaki damarların iltihaplanması ile ilişkili olabileceğini belirtmiş "Aynı şekilde koroner arter hastalığında da aynı kök neden olabileceği için aralarında bir ortak korelasyon mevcuttur. Koroner arter hastalığı sıklığı arttığında bu belirtinin de arttığı görülmüş" dedi.