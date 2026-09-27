Güçlü bağışıklığın tek kuralı. Özellikle sonbaharda dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Korkut, mevsim geçişlerinde sağlıklı beslenmeye ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Vitamin ve minerallerin metabolizmanın düzenli çalışmasında önemli rol oynadığını belirten Korkut, özellikle D ve B12 vitamini eksikliğinin kronik yorgunluk, hafıza güçlüğü ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya yol açabileceğini ifade etti.

Korkut, C vitamininin güçlü antioksidanlardan olduğunu belirterek, mevsim geçişlerinde yeşil ve kırmızı biber, maydanoz, greyfurt, limon ve nar gibi besinlerin tüketilmesini önerdi.

Çinko, magnezyum ve selenyum gibi minerallerin de vücudun sağlıklı işleyişi açısından önemli olduğunu aktaran Korkut, ceviz, badem ve fındık gibi kavrulmamış yağlı tohumların yeterli miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Korkut, omega-3 yağ asitlerinin de beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.