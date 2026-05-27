Günde tek bir tane yemek yetiyor. Doktor açıkladı: Süper gıda tiroidi etkiliyor
27.05.2026 12:25
Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen tiroid hastalıkları giderek yaygınlaşıyor. Metabolizmayı doğrudan kontrol eden tiroid bezindeki en küçük dengesizlik bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bazı besinler ise tirodi kontrol altında tutabiliyor.
Doğru besinlerle tiroid sağlığını desteklemek mümkün. Gastroenterolog Dr. Pal Manickam, çoğu kişinin gözden kaçırdığı kritik bir detaya dikkat çekti: Selenyum eksikliği.
Sosyal medyada yaptığı açıklamada Dr. Pal, “Tiroid fonksiyonunu ve metabolizmayı koruyan en önemli besinlerden biri selenyumdur” diyerek bu mineralin önemini vurguladı.
Selenyum, vücutta hayati görevler üstlenen selenoproteinlerin yapı taşı olarak biliniyor. İlginç bir şekilde tiroid bezi, diğer tüm organlara kıyasla en yüksek selenyum oranına sahip.
Bu mineral, hem tiroid hormonlarının üretiminde hem de hücreleri koruyan antioksidan sistemde önemli rol oynuyor. Özellikle hipotiroidi hastalarında selenyum eksikliği metabolizmayı yavaşlatabiliyor ve kilo artışına zemin hazırlayabiliyor.
SÜPER BESİN AYRINTISI
Selenyum açısından en zengin besinlerin başında ise Brezilya fındığı geliyor. Tek bir tanesi bile günlük ihtiyacı karşılayabilecek kadar güçlü.
Ancak uzmanlar uyarıyor: Fazlası fayda değil zarar getirebilir.
Dr. Pal Manickam, “Günde 2-3 adet Brezilya fındığı tüketmek yeterli. Aşırıya kaçmak risklidir” diyerek ölçülü tüketimin altını çizdi.