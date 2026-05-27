Günde tek bir tane yemek yetiyor. Doktor açıkladı: Süper gıda tiroidi etkiliyor

Selenyum, vücutta hayati görevler üstlenen selenoproteinlerin yapı taşı olarak biliniyor. İlginç bir şekilde tiroid bezi, diğer tüm organlara kıyasla en yüksek selenyum oranına sahip.

Bu mineral, hem tiroid hormonlarının üretiminde hem de hücreleri koruyan antioksidan sistemde önemli rol oynuyor. Özellikle hipotiroidi hastalarında selenyum eksikliği metabolizmayı yavaşlatabiliyor ve kilo artışına zemin hazırlayabiliyor.