Hafta sonu uykusuna dair yeni araştırma: 1 saat 27 dakika detayı
30.08.2026 22:26
Hafta sonu 1 saat 27 dakika fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceği belirlendi. Ancak uzmanlar, aşırı telafi uykusunun ters etki yaratabileceği uyarısında bulundu.
Araştırmaya göre, hafta içi kaybedilen uykuyu hafta sonunda bir ila iki saatlik ek uykuyla telafi etmek, yüksek tansiyon görülme olasılığının azalmasıyla ilişkili. Araştırmacılar, en fazla faydanın yaklaşık 1 saat 27 dakika fazladan uyuyanlarda görüldüğünü belirledi.
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla kişinin hipertansiyonla yaşadığı tahmin ediliyor. Yüksek tansiyon; kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları ve erken ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor.
Araştırma, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık kongresinde sunuldu.
Çalışmanın yazarı, Seul'deki Kore Üniversitesi'nden Dr. Nawon Lee, yetersiz uykunun vücut üzerinde fazladan stres yarattığını belirterek, "Kalp ve kan damarlarının daha fazla çalışmasına neden oluyor ve kan basıncını yükseltebiliyor" dedi.
Lee, hafta sonu biraz daha fazla uyumanın vücudun toparlanmasını sağlayabileceğini ve bu stresin bir bölümünü azaltabileceğini söyledi.
"İnsanlar hafta sonu biraz daha uzun uyudukları için kendilerini tembel ya da suçlu hissetmemeli" diyen Lee, hafta boyunca yeterince uyuyamayan kişilerde hafta sonu ek uykunun vücudun uyku kaybını telafi etmesinin doğal bir yolu olabileceğini ifade etti.
40 BİN KİŞİ 7 YIL TAKİP EDİLDİ
Araştırmada Güney Kore'de yaklaşık 40 bin yetişkin yedi yıl boyunca takip edildi. Hafta sonu telafi uykusu, kişilerin hafta sonu uyku süresiyle hafta içi uyku süresi arasındaki fark üzerinden hesaplandı.
Sonuçlara göre hafta sonu daha fazla uyumak, genel olarak hipertansiyon görülme olasılığında yüzde 6'lık azalmayla ilişkilendirildi.
Fiziksel olarak hareketsiz kabul edilen kişilerde ise bu oran yüzde 6,9'a çıktı.
Araştırmacılar, en ideal telafi uykusu süresinin 1 saat 27 dakika olduğunu belirledi. Hafta sonları bu kadar fazla uyuyan kişilerde yüksek tansiyon görülme olasılığı yüzde 9 daha düşük bulundu.
Yeterince uyumamanın, kan basıncının gece saatlerinde normal şekilde düşmesini engellediği biliniyor. Bu durum da zaman içinde hipertansiyon gelişme riskini artırabiliyor.
Bununla birlikte araştırmacılar, hafta sonu ne kadar fazla uyunursa o kadar iyi olduğu sonucunun çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.
Çalışmada hafta sonları normalden dört saatten fazla uyuyan kişilerde hipertansiyon riskinin yükseldiği görüldü.
Lee, "Hafta içi uyku yoksunluğu yaşayan kişilerde, eksik uykunun telafi edilmesinin sağladığı fayda, düzensiz uyku programının potansiyel zararından daha büyük olabilir" dedi.
Ancak telafi uykusunun aşırıya kaçması halinde uyku düzenindeki düzensizlik ve vücudun sirkadiyen ritmindeki bozulmanın artabileceğini belirten Lee, bunun olumlu etkiyi ortadan kaldırabileceğini kaydetti.
Lee, düzenli yatış ve kalkış saatlerinin sağlık açısından hâlâ önemli olduğunu vurgulayarak, "Ancak makul miktarda telafi uykusu faydalı olabilir ve insanların bunun için kendilerini kötü hissetmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.
Araştırmaya katılmayan İngiliz Kalp Vakfı Klinik Direktörü ve kardiyolog Dr. Sonya Babu-Narayan da iş, aile ve sosyal yaşam nedeniyle birçok kişinin hafta içinde yeterince uyuyamadığını söyledi.
Babu-Narayan, araştırmanın fiziksel aktivitenin ihmal edilebileceği anlamına gelmediğini vurgularken, "Ancak şimdilik, hafta sonu biraz geç kalktığımız için kendimizi suçlu hissetmemize gerek olmayabilir" dedi.