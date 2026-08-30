Hafta sonu uykusuna dair yeni araştırma: 1 saat 27 dakika detayı

Araştırmaya göre, hafta içi kaybedilen uykuyu hafta sonunda bir ila iki saatlik ek uykuyla telafi etmek, yüksek tansiyon görülme olasılığının azalmasıyla ilişkili. Araştırmacılar, en fazla faydanın yaklaşık 1 saat 27 dakika fazladan uyuyanlarda görüldüğünü belirledi.

Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla kişinin hipertansiyonla yaşadığı tahmin ediliyor. Yüksek tansiyon; kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları ve erken ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor.

Araştırma, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık kongresinde sunuldu.

Çalışmanın yazarı, Seul'deki Kore Üniversitesi'nden Dr. Nawon Lee, yetersiz uykunun vücut üzerinde fazladan stres yarattığını belirterek, "Kalp ve kan damarlarının daha fazla çalışmasına neden oluyor ve kan basıncını yükseltebiliyor" dedi.

Lee, hafta sonu biraz daha fazla uyumanın vücudun toparlanmasını sağlayabileceğini ve bu stresin bir bölümünü azaltabileceğini söyledi.

"İnsanlar hafta sonu biraz daha uzun uyudukları için kendilerini tembel ya da suçlu hissetmemeli" diyen Lee, hafta boyunca yeterince uyuyamayan kişilerde hafta sonu ek uykunun vücudun uyku kaybını telafi etmesinin doğal bir yolu olabileceğini ifade etti.