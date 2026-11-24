Son bir yıldır fiyatı değişmeyen Sivas kellesi, bu yıl da 250 TL'den satışa sunuluyor. Kelle, soğuk kış günlerinde enerji vermesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle Sivaslıların vazgeçilmesi olurken şehir dışından gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor .

Aydın'dan Sivas'a çalışmaya gelerek kelle yeme alışkanlığı kazanan Erdi Arslan, haftada bir kelle yediğinin söyleyerek, "Aydın'dan Sivas'a geldim. Kelleyi seviyorum, Ege bölgesinde böyle alışkanlıklar bulunmuyor. Sivas'ta kelleyle tanıştıktan sonra devamlı yemeye geliyorum, çok güzel yapıyorlar. Burada arkadaşlar beni kelle yemeye alıştırdılar. Her hafta ve ya iki haftada bir gelip kelle yiyoruz. Sivas kellesini yiyince soğuğu hissetmiyorsun. Sivas'ın soğuk havasına karşı bire bir vitamin deposu" dedi.