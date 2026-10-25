Havalar soğudu, grip vakaları arttı. Uzmanı uyardı: Bir haftayı geçiyorsa dikkat

GRİP AŞISI İÇİN EN UYGUN DÖNEM EYLÜL VE EKİM

Kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş yaş üzerindeki kişilerin grip aşısı yaptırması da tavsiye ediliyor.

Prof. Dr. Mustafa Gerek, özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerin ve kronik hastalığı bulunanların grip aşısı yaptırmasını tavsiye ederek şu bilgileri paylaştı:

“Grip aşısı için en ideal zaman eylül ve ekim aylarıdır. Aşılarda her yıl önceki yıldaki virüslerin çeşitleridir. Çünkü bu influenza virüsü her yıl değişim gösterebilir. Bu aşılarda o virüslerden elde edilen ekstralar kullanılır. Bu senedeki 2026-27 dönemindeki aşıların içerisinde de geçen yıl farklılık gösteren bir virüs eklenmiş durumda. Dolayısıyla aşıların daha etkili olabileceğini düşünüyoruz.”