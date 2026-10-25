Havalar soğudu, grip vakaları arttı. Uzmanı uyardı: Bir haftayı geçiyorsa dikkat
25.10.2026 12:02
Havaların soğuması, üst solunum yolu hastalıklarını da beraberinde getirdi. Uzmanı ise bir haftadan uzun süren şikayetlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. (Haber: Şevval Yiğit)
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen süre arttı. Bu durum grip vakalarını da artırdı.
Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, kanser tedavisi görenler, gebeler ve 5 yaş altındaki çocuklar için hayati risk oluşturabilen influenza virüsüne karşı uzmanı uyarıda bulundu. NTV'ye konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, istirahat ve bol sıvı tüketiminin önemine dikkat çekerek bir haftada geçmeyen veya şiddetlenen şikayetlerde doktora başvurulmasını tavsiye etti.
RİSK GRUPLARINDA HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİYOR
İnfluenza virüsü, özellikle risk grubundaki kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, kanser tedavisi görenler, gebeler ve 5 yaş altındaki çocuklar hastalığın hayati risk oluşturabildiği gruplar arasında yer alıyor.
Dünya genelinde geçen yıl yaklaşık 500 bin kişinin grip enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Gerek, influenza virüsünün hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.
BİR HAFTADA GEÇMEYEN ŞİKAYETLERE DİKKAT
Grip enfeksiyonunda istirahat etmenin, bulaşmayı önlemek için çevreyle teması sınırlandırmanın ve yeterli sıvı tüketmenin önemine dikkat çeken Gerek, destekleyici tedavilerin yanı sıra hastalık sürecinde belirtilerin yakından takip edilmesi gerektiğini de belirtti.
Gerek, “Birinci haftanın sonuna doğru eğer yakınmalarınızda bir artma var ise bir kulak burun boğaz hekimine veya göğüs hastalıkları hekimine başvurmakta fayda var.” dedi.
GRİP AŞISI İÇİN EN UYGUN DÖNEM EYLÜL VE EKİM
Kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş yaş üzerindeki kişilerin grip aşısı yaptırması da tavsiye ediliyor.
Prof. Dr. Mustafa Gerek, özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerin ve kronik hastalığı bulunanların grip aşısı yaptırmasını tavsiye ederek şu bilgileri paylaştı:
“Grip aşısı için en ideal zaman eylül ve ekim aylarıdır. Aşılarda her yıl önceki yıldaki virüslerin çeşitleridir. Çünkü bu influenza virüsü her yıl değişim gösterebilir. Bu aşılarda o virüslerden elde edilen ekstralar kullanılır. Bu senedeki 2026-27 dönemindeki aşıların içerisinde de geçen yıl farklılık gösteren bir virüs eklenmiş durumda. Dolayısıyla aşıların daha etkili olabileceğini düşünüyoruz.”