İlaçlara yanıt vermeyen yeni bir depresyon türü tespit edildi

Avustralyalı bilim insanları, geleneksel antidepresanlardan fayda bulamayan hastaların, kendi biyolojik saatlerindeki bozukluktan kaynaklanan şiddetli bir alt depresyon türünün pençesinde olabileceğini keşfetti.



Araştırmacılar, semptomları uyku ve uyanıklık sorunlarıyla ilintili olan hastaların dörtte birini etkileyen bu yeni türü "sirkadiyen depresyon" olarak adlandırdı.

(Latince "yaklaşık" anlamına gelen "circa" ve "gün" anlamına gelen "diem" kelimelerinden türetilen "sirkadiyen" kelimesi; insan, hayvan ve bitki gibi canlıların 24 saatlik bir döngü içinde tekrar eden fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişimlerini, yani biyolojik saatini ifade ediyor.)

İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, Avustralyalı bilim insanlarının bu yeni bulguları ışığında, neden her beş hastadan ikisinin geleneksel antidepresan ilaçlardan fayda görmediğini konusuna bir açıklama getirilebileceği düşünülüyor.



Dolayısıyla bu tür hastalarda, antidepresanlar yerine, melatonin hormonu gibi uyku kalitesini artırmayı hedefleyen tedavilerin çok daha etkili olabileceği değerlendiriliyor.