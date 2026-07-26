Kahve içmek faydalı mı, zararlı mı? Günde 5 fincan içmenin bilinmeyen etkisi

Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlanan bir araştırma, sade kahve tüketiminin kalp sağlığı üzerinde önemli faydalar sağlayabilir.

Günde yaklaşık beş fincan şekersiz kahve; kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor. Ancak yüksek dozda kafein tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda da uyarı yapılıyor .

SADE KAHVE KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

ABD'li araştırmacılar tarafından yapılan incelemede, şeker, aromalı şurup, süt veya krema eklenmeden tüketilen kahvenin; tip 2 diyabet, kalp hastalığı, inme, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, bu koruyucu etkinin büyük ölçüde kahve çekirdeklerinde bulunan ve güçlü antioksidan özellik gösteren polifenollerden kaynaklandığını düşünüyor. Bu bileşiklerin iltihabı azaltarak damar sağlığını desteklediği ve kan dolaşımını iyileştirdiği ifade edildi.