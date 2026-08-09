Keneden ölümlere karşı yerli aşı. Erciyes Üniversitesi'nde aşının ilk fazı tamamlanmak üzere
09.08.2026 09:20
Son Güncelleme: 09.08.2026 09:31
Bu yıl keneden 12 kişi hayatını kaybetti. Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi, keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı aşı geliştiriyor. İkinci ve üçüncü faz süreci de bittikten sonra aşının hazır olması bekleniyor.
Yaz aylarında havanın ısınmasıyla birlikte kene vakaları başlıyor. Bu yıl şimdiye kadar 12 kişi, vücuduna kene yapışması sonucu hayatını kaybetti.
Ölümlerin nedeni, keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi.
KKKA'YA KARŞI AŞI GELİŞTİRİLİYOR
Bu hastalığa karşı, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi aşı hazırlıyor. Çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.
Pandemi dönemi TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başkanlığındaki Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Aşının birinci faz testleri bitmek üzere.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "Benim tahminim birinci fazla birlikte ikinci ve üçüncü faz sürecini de tamamlayıp aşının hazır olması süreçlerine doğru düzenli istikrarlı bir ilerleme içinde olduğumuzu söylemek istiyorum." diye konuştu.
Altun, "Yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde sağlık müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.
İkinci ve üçüncü faz süreci de tamamlandıktan sonra aşının hazır olması hedefleniyor.