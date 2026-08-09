Keneden ölümlere karşı yerli aşı. Erciyes Üniversitesi'nde aşının ilk fazı tamamlanmak üzere

Altun, "Yaz aylarına başladığımızda hep gündemimize gelen bir rahatsızlık süreci olarak durmakta ama biz bu konularda Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde sağlık müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.