Kış aylarında tüketilen şifalı enerji deposu. Gaziantep'te yapımı başladı

Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde cevizli sucuk ve bastık üretimi yapan 40 yaşındaki Nizamettin Yılmaz, "Gaziantep'e özgü cevizli sucuk ve bastık tamamıyla üzüm suyu ile yapılmakta ve organiktir. Kendi imalatımızdır. Katkısız ve yapımı bize ait olan bir üründür. Cevizli sucuk ve bastık yapım işi dedemden babama, babamdan bana, benden bizden sonraki kuşağa kalacak bir meslek. Yılda sadece bir ay yapılmaktadır. Üzüm suyunu sıkıp nişasta suyu ile karıştırarak kaynatıyoruz. Sonrasında cevizi ipe diziyoruz ve kaynayan karışıma batırıp kurumaya bırakıyoruz. Bir kaç gün kuruduktan sonra da genellikle kendimiz tüketiyoruz yada yakın çevremize satıyoruz. Yakın çevremizden çok talep olduğu için dışarıya pek satma imkanımız olmuyor" dedi.