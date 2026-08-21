Kişiye özel kanser aşısı geliştirildi. Moderna'nın mRNA aşısı cilt kanseri hastaları için umut oldu

Dr. Ryan Sullivan “Tedavi, Faz 2 çalışmasında nüks etme riskini yaklaşık yüzde 50 azaltıyordu. Eğer 3. faz detaylı sonuçlar da buna yakın bir şekilde gelirse bu çığır açıcı bir tedavi olur.” dedi.

Doğrudan hastanın kendi tümöründeki genetik mutasyon haritasına göre kişiye özel olarak üretilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tespit edip yok etmesi için eğitiyor.

Dr Sullivan aşının çalışma prensibini şu sözlerle anlattı:

“Süreç biraz karmaşık ama temelde yaptığınız şey şu: Tümörde neyin farklı olduğunu tespit ediyorsunuz. Bağışıklık sistemi tümördeki bu farklılıkları nasıl tanıyor? Bu farklılıklardan hangileri aktif durumda?Ardından bir tahmin yapıyorsunuz; bir tahmin modeli kullanarak, bu farklılıklardan hangilerini bir aşıyla hedeflememiz gerektiğini belirliyorsunuz. Sonra da aşıyı uyguluyorsunuz.”