Kulak çizgisi kalp krizinin işareti mi? Cem Yılmaz'ın fotoğrafı tartışma yarattı
01.09.2026 03:50
Son Güncelleme: 01.09.2026 03:56
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada "kulak memesindeki çizgi" tartışmasını başlattı.
Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış ve anjiyo yapılmıştı. Tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.
Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinden sonra hastane odasından yaptığı teşekkür paylaşımı, başka bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Fotoğraf sosyal medyada "kulak memesindeki çizgi" tartışması başlattı. Bu çizginin kalp hastalığı işareti olabileceği iddia edildi.
KULAK ÇİZGİSİ KALP KRİZİNİN HABERCİSİ Mİ?
Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, bu iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak kulak çizgisinin kalp kriziyle ilişkili olmadığını söyledi.
Sönmez "Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok, yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerinde insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrık görebilirsiniz. Bu illa bir koronel kalp hastalığının işareti değil" dedi.
KALP KRİZİNDE RİSK FAKTÖRLERİ
Uzmanlar, kalp hastalığında gerçek risk faktörlerinin çok daha farklı olduğunu belirtiyor.
Sönmez, "Yüksek tansiyon en sinsi işaretlerden bir tanesi ve yıllarca hiç belirti vermeyebilir. Kötü kolestrol, diyabet... Şu anda ülkemizdeki diyabet insanların yarısı diyabetik olduklarını bilmiyorlar. Bu diyabet, kalp damar hastalıklarını hızlandıran bir şey" diye konuştu.
KALP KRİZİNİN HABERCİLERİ NEDİR?
Hareketsizlik, uyku apnesi ve ailede daha önce kalp krizi görülmesi gibi durumlar da korenel kalp hastalığının habercisi olabilir.
50 yaşından sonra herkesin bilgisayarlı anjiyo yaptırması gerektiğini belirten Sönmez, "Çünkü bu yaklaşık gelecek olan 5 yılın habercisi oluyor" dedi.