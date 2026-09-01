Magnezyum, potasyum, kalsiyum zenginiymiş. Turşu ve konserve kurarken bunu kullanın

Türkiye'nin tuz üretim merkezlerinden olan Çankırı'da tuz satışı yapan İlyas Ak, Çankırı tuzunun saflığı ve barındırdığı zengin mineraller sebebiyle kışlık hazırlık yapan vatandaşlar tarafından rağbet gördüğünü belirtti.

"Çankırı tuzumuz içerisinde 84 mineral barındırmaktadır. Bu genelde tansiyon hastalarına, kalp hastalarına, tuzun yasak olduğu herkese verilmektedir. Verdiğimiz tuzlar tamamen saf ve temizdir. Doğadan çıktığı şekilde, sadece içerisindeki kil ve kireç kısmı ayıklanıp taş değirmende çekilerek sofralara sunulmaktadır. Bu tuzlar, dünyanın oluşumu sırasında sıkışan bir tuzdur. İçinde hiçbir şekilde ağır metal veya yabancı madde yoktur. Yabancı madde olarak sadece kil vardır, onu da biz makinemizle ayıklattığımız için o da kalmadı. Bizim tuzumuz acı değil, tatlıdır. Elimde bulunan bu tuz ise turşularda kullanılmaktadır. Biraz esmerdir, yani içinde az da olsa bir miktar kil vardır. Killi olduğu için turşuları nasıl koyarsanız o şekilde alırsınız. Koyduğunuz turşu sertse sert bir şekilde yersiniz, yumuşaksa yumuşak bir şekilde yersiniz"