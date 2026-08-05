Muayene ve serum için 71 bin lira ödediler. İsviçreli turistlere Antalya'da fatura şoku

HASTANE: "HUV TABANI FİYAT TARİFESİ KULLANILDI"

Konuyla alakalı hastaneden yapılan yazılı açıklamada ise, verilen sağlık hizmetlerinin fiyatlandırmasında Türk Tabipler Birliğinin (TTB) Hekimlik Uygulama Veri (HUV) tabanı (eski adı TTB Asgari Ücret Tarifesi) fiyat tarifesi girişi kullanıldığı bildirildi.

Bu tarifede her hizmet için zorluk derecesine göre bir birim belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Hastaya uygulanan herhangi bir sağlık işleminin ücreti, bu işlemin HUV listesi tanımında görülen biriminin, işlemin uygulandığı ile ait o yıl için belirlenmiş TTB katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakama yüzde 10 KDV'nin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Bulunan bu değer taban rakam olup, altına inilemez ancak verilen hizmetin kalitesi doğrultusunda katsayı arttırılabilir (Yüksek teknoloji ekipman, acilde uzman hekim değerlendirmesi, tercümanlık, birebir danışmanlık hizmeti vb….). Ayrıca TTB HUV tarifesinde muayene saati ve muayene gününün tatil olmasına bağlı olarak birim değişikliği mevcut olup, hepsi için ayrı tanımlama vardır.'' ifadelerine yer verildi.