Obeziteye çare bulundu, sıra kellikte. İlaç devleri yarışa girdi
30.08.2026 10:37
Son Güncelleme: 30.08.2026 10:53
Obezite ilaçlarıyla yakalanan finansal başarının ardından yatırımcılar kellik tedavisi geliştiren ilaç şirketlerine yöneldi.
Obeziteye karşı geliştirilen GLP-1 sınıfı ilaçların yakaladığı küresel başarının ardından, ilaç şirketleri ve finans piyasaları kellik tedavilerine odaklandı.
Eli Lilly & Co.'nun piyasa değerini 1 trilyon dolar sınırının üzerine taşıyan ve Danimarkalı üretici Novo Nordisk A/S'yi bir dönem Avrupa'nın en değerli şirketi konumuna getiren sürece benzer bir yükselişin saç dökülmesi alanında da gerçekleşebileceği öngörülüyor.
ABD'de yaklaşık 50 milyon erkek ve 30 milyon kadını etkileyen genetik saç dökülmesi sorununa yönelik olarak, 1990'lı yılların sonundan bu yana onaylanmış yeni bir ilaç yok.
Saç ekimi ameliyatına uygun olmayan ya da bu operasyonu karşılayamayan kişiler için mevcut seçenekler büyük ölçüde reçetesiz satılan minoksidil ve reçeteli finasterid ile sınırlı kalıyor.
Ancak minoksidilin kalp çarpıntısı, finasteridin ise cinsel istek azalması gibi olumsuz yan etkilere yol açabildiği belirtiliyor.
ŞİRKET HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ
Yeni tedavi arayışları, kellik üzerine çalışan biyoteknoloji şirketlerinin hisselerine doğrudan yansıdı.
Bloomberg'ün haberine göre şubat ayında halka arz edilen Veradermics Inc. hisseleri yaklaşık yüzde 500 oranında değer kazanırken, Absci Corp. hisseleri 2026 yılı genelinde iki katından fazla artış gösterdi.
Zürih borsasında işlem gören Cosmo NV de erkek tipi kellik tedavisi için yürüttüğü deneysel çalışmalarda olumlu sonuçlar bildirdi.
Cosmo tarafından geliştirilen klaskoteron adlı topikal solüsyon, saç köklerindeki hormonu bloke ederek erkek tipi saç dökülmesini doğrudan kaynağında hedefliyor.
Şirket, bu tedaviyi portföyündeki en büyük ticari fırsat olarak nitelendirirken, 2027 yılının ilk çeyreğinde ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) yeni ilaç başvurusu yapmayı planlıyor.
Aracı kurum Jefferies analistleri, yetkin bir ticari ortak bulunması durumunda ilacın küresel satışlarının 3 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.
KADINLAR İÇİN İLK HAP ONAYLANABİLİR
Veradermics, nisan ayında minoksidilin tablet formülasyonuyla erkek tipi saç dökülmesinde olumlu sonuçlar elde ettiğini açıkladı.
Şirket temmuz ayında ise saç seyrelmesi yaşayan kadınlar için yürüttüğü orta aşama klinik verilerini duyurdu.
Söz konusu ilacın FDA'den onay alması durumunda, kadın tipi saç dökülmesine yönelik onaylanmış ilk hap olabileceği kaydediliyor.
Yapay zeka desteğiyle ABS-201 kodlu erken aşama bir enjeksiyon tedavisi geliştiren Absci firmasının ise bu yılın ikinci yarısında ara klinik verileri açıklaması bekleniyor.
Analistler, kellik tedavilerinin obezite ilaçlarından farklı olarak doğrudan bir sağlık krizine işaret etmediğine ve bu nedenle sigorta kapsamına girme olasılığının düşük olduğuna dikkat çekiyor.
Tüketicilerin masrafları kendi ceplerinden karşılamak zorunda kalacağı bir pazar olmasına rağmen, sektöre yönelik ticari beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.
İlaç geliştirme süreçlerinin yüksek risk barındırdığına ve başarısızlık ihtimallerine işaret eden uzmanlar, GLP-1 sınıfı ilaçlardan önceki birçok obezite ilacının iflasla sonuçlandığını hatırlatıyor.
Diğer taraftan, biyoteknoloji alanındaki analistler, etkili ve güvenli bir kellik ilacının piyasaya sunulmasının çok büyük bir tüketici pazarını harekete geçireceğini öngörüyor.