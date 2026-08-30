Obeziteye çare bulundu, sıra kellikte. İlaç devleri yarışa girdi

Obeziteye karşı geliştirilen GLP-1 sınıfı ilaçların yakaladığı küresel başarının ardından, ilaç şirketleri ve finans piyasaları kellik tedavilerine odaklandı .

Eli Lilly & Co.'nun piyasa değerini 1 trilyon dolar sınırının üzerine taşıyan ve Danimarkalı üretici Novo Nordisk A/S'yi bir dönem Avrupa'nın en değerli şirketi konumuna getiren sürece benzer bir yükselişin saç dökülmesi alanında da gerçekleşebileceği öngörülüyor.

ABD'de yaklaşık 50 milyon erkek ve 30 milyon kadını etkileyen genetik saç dökülmesi sorununa yönelik olarak, 1990'lı yılların sonundan bu yana onaylanmış yeni bir ilaç yok.

Saç ekimi ameliyatına uygun olmayan ya da bu operasyonu karşılayamayan kişiler için mevcut seçenekler büyük ölçüde reçetesiz satılan minoksidil ve reçeteli finasterid ile sınırlı kalıyor.

Ancak minoksidilin kalp çarpıntısı, finasteridin ise cinsel istek azalması gibi olumsuz yan etkilere yol açabildiği belirtiliyor.