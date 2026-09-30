Ölümünden sonra incelendi: Akıllı saati ve yüzüğü sağlık durumundaki bozulmayı kaydetmiş

Araştırmacılar, ölümden yaklaşık beş ay önce birden fazla sağlık göstergesinin neredeyse aynı anda kötüleştiğini belirledi. Dinlenme ve gece nabzı yükselirken kalp atım hızı değişkenliği yaklaşık yarıya düştü. Derin uyku süresi ve cihazların tahmin ettiği altı dakikalık yürüyüş mesafesi de azaldı.

Çalışmanın başyazarı Ziv Lautman, değişimin yavaş ve kademeli olmadığını, birbirine bağlı fizyolojik sistemlerde ani ve eş zamanlı bir bozulma görüldüğünü belirtti.

Araştırmacı aynı dönemde yorgunluk şikâyetiyle doktora başvurdu. Muayenede kalp üfürümü tespit edilmesinin ardından yapılan ekokardiyografi, ileri düzey yapısal kalp hastalığını ortaya çıkardı.

Buna rağmen yoğun egzersize devam eden araştırmacının ölümünden önceki gece ortalama nabzı kayıtlardaki en yüksek seviyelerden birine çıktı. Hayatını kaybettiği gün yaptığı antrenmanda ise nabzı dakikada 150'ye ulaştı.