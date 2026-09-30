Ölümünden sonra incelendi: Akıllı saati ve yüzüğü sağlık durumundaki bozulmayı kaydetmiş
30.09.2026 16:59
Yoğun bir bisiklet antrenmanının ardından hayatını kaybeden 76 yaşındaki araştırmacının giyilebilir cihaz verileri incelendi. Sağlık göstergelerindeki değişim yaklaşık beş ay önce başlamış.
Yoğun bir bisiklet antrenmanını tamamladıktan üç dakika sonra yere yığılan ve ismi açıklanmayan 76 yaşındaki araştırmacı, yaklaşık 40 dakika süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından akıllı saat, akıllı yüzük ve egzersiz bisikletindeki yıllara yayılan verileri inceleyen Stanford Medicine araştırmacıları, sağlık göstergelerinde olaydan yaklaşık beş ay önce başlayan dikkat çekici değişimler tespit etti.
NELER OLDU?
Hekim olan eşi, araştırmacının yere yığıldığını fark edince kalp-akciğer canlandırmasına başladı ve akıllı saatinden 911'i aradı. Sağlık ekipleri, ölümcül kalp ritmi bozukluğu olan ventriküler fibrilasyon tespit etti. Defibrilasyon dahil yaklaşık 40 dakikalık müdahaleye rağmen araştırmacının kalbi yeniden çalıştırılamadı.
Mart 2025'te meydana gelen olayın ardından araştırmacının akıllı saat ve yüzüğünün yanı sıra yedi yılda yaptığı 530 bisiklet antrenmanının kayıtları incelendi.
BEŞ AY ÖNCE GELEN İŞARET
Araştırmacılar, ölümden yaklaşık beş ay önce birden fazla sağlık göstergesinin neredeyse aynı anda kötüleştiğini belirledi. Dinlenme ve gece nabzı yükselirken kalp atım hızı değişkenliği yaklaşık yarıya düştü. Derin uyku süresi ve cihazların tahmin ettiği altı dakikalık yürüyüş mesafesi de azaldı.
Çalışmanın başyazarı Ziv Lautman, değişimin yavaş ve kademeli olmadığını, birbirine bağlı fizyolojik sistemlerde ani ve eş zamanlı bir bozulma görüldüğünü belirtti.
Araştırmacı aynı dönemde yorgunluk şikâyetiyle doktora başvurdu. Muayenede kalp üfürümü tespit edilmesinin ardından yapılan ekokardiyografi, ileri düzey yapısal kalp hastalığını ortaya çıkardı.
Buna rağmen yoğun egzersize devam eden araştırmacının ölümünden önceki gece ortalama nabzı kayıtlardaki en yüksek seviyelerden birine çıktı. Hayatını kaybettiği gün yaptığı antrenmanda ise nabzı dakikada 150'ye ulaştı.
Araştırmanın kıdemli yazarı Stanford Üniversitesi genetik profesörü Michael Snyder, giyilebilir cihazlarda birden fazla uyarıcı değişim bulunduğunu ancak bu bilgilerin zamanında hekime ulaşmadığını söyledi.
Snyder, giyilebilir cihazların sağlık açısından bir tür ‘motor arıza lambası’ gibi çalışabileceğini belirterek bu verilerin geleneksel kardiyolojiye entegre edilmesinin daha erken değerlendirme ve müdahaleye imkân sağlayabileceğini ifade etti.
Araştırmacılar şimdi benzer değişimlerin başka kişilerde de ciddi kalp-damar olaylarından önce görülüp görülmediğini belirlemek için bin kişiye kadar katılımcının yer alacağı yeni bir çalışma planlıyor.
Mevcut çalışma ise yalnızca tek bir kişinin geçmiş verilerine dayanıyor. Bu nedenle araştırma, giyilebilir cihazların kalp durmasını önceden güvenilir biçimde tahmin edebildiğini veya bu vakadaki ölümün önlenebileceğini kanıtlamıyor.