Ona "ölümsüzlük meyvesi" diyorlar. Pazara çıktı, satışları arttı

Kalitesi ve aromasıyla dikkat çeken Simav hünnabı, kilogramı 50 ile 80 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye'nin farklı il ve ilçelerine de gönderilen hünnapta üretim her yıl artıyor.

Pazarcı esnafı ve üretici Yusuf Özkan, bu yıl ürün miktarının fazla olduğunu ancak fiyat istikrarının istenilen seviyede olmadığını belirtti. Özkan, üreticinin artan maliyetler nedeniyle zorlandığını söyledi.

Özkan, Simav'da hünnap üretiminin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Simav'da üretim devam etmekte. Uzun zamandır ekim yapılıyor ve her yıl ürün miktarı artmakta. Fakat bu sene ürünümüz çok, ancak fiyat istikrarımız yok. Ürünler pazar tezgâhlarında görülmeye başladı. Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde de satışı başladı" dedi.

Türkiye genelinde hünnaba yönelik pazarın genişlediğini ifade eden Özkan, "İleride daha geniş bir pazar bekliyoruz. Bir beklentimiz olduğu için üretimi bu şekilde hızlandırdık. Ben aynı zamanda hem üretici hem de fidan üreticisiyim. Kendi halkıma faydalı olmaya çalışıyorum. Aslen Demirciliyim. Demirci'de de aynı şekilde üretimin yaygınlığı devam ediyor. Bugün Demirci'den getirdiğimiz yaklaşık bir ton ürünü İstanbul'a gönderdik" diye konuştu.