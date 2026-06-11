Organlardaki iltihabı kurutuyor. Tüketimi havuç ve patates kadar yaygınlaştı

Artan tüketim ve sağlık faydalarıyla dikkat çeken ananas yeniden gündemde.

Bir dönem lüks bir meyve olarak anılan ananas, günümüzde sıradan bir market ürünü haline geldi. Havuç ya da patates tüketimi kadar yaygınlaşan bu tropikal meyveye talep ise her geçen yıl artıyor.

Yapılan araştırmalar, üç yılda yetişen ve aslında birbirine kaynaşmış çok sayıda küçük meyveden oluşan ananasın, çilekten sonra en sevilen ikinci meyve olduğunu ortaya koyuyor. Ürünün pazar değerinin ise yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre bu popülerliğin arkasında sadece lezzet değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da bulunuyor.