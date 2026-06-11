Organlardaki iltihabı kurutuyor. Tüketimi havuç ve patates kadar yaygınlaştı
11.06.2026 11:34
Son Güncelleme: 11.06.2026 11:36
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklara karşı direnç kazanmak için doğru ve dengeli beslenmek şart. Özellikle sağlıklı meyvelerin tüketimi genel vücut sağlığı için de büyük önem taşıyor. Bir zamanlar sadece lüks meyve olarak bilinen ancak günümüzde hemen hemen her sofrada yerini almaya başlayan bir meyve var ki, içindeki C vitamini ile bağışıklığı güçlendirmeye destek oluyor.
Artan tüketim ve sağlık faydalarıyla dikkat çeken ananas yeniden gündemde.
Bir dönem lüks bir meyve olarak anılan ananas, günümüzde sıradan bir market ürünü haline geldi. Havuç ya da patates tüketimi kadar yaygınlaşan bu tropikal meyveye talep ise her geçen yıl artıyor.
Yapılan araştırmalar, üç yılda yetişen ve aslında birbirine kaynaşmış çok sayıda küçük meyveden oluşan ananasın, çilekten sonra en sevilen ikinci meyve olduğunu ortaya koyuyor. Ürünün pazar değerinin ise yaklaşık 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
Uzmanlara göre bu popülerliğin arkasında sadece lezzet değil, sağlık açısından sunduğu faydalar da bulunuyor.
GÜÇLÜ C VİTAMİNİ KAYNAĞI VE BAĞIŞIKLIK DOSTU
Beslenme uzmanları özellikle ananasın C vitamini açısından güçlü bir kaynak olduğunu belirtiyor.
Beslenme Uzman Hobson, “Ananas, bağışıklık sistemini desteklerken cilt sağlığına da katkı sağlıyor. Aynı zamanda enerji üretimi, metabolizma ve kemik sağlığı için önemli olan manganez bakımından da zengin” ifadelerini kullanıyor.
1 PORSİYON ANANAS YEMEK NE KADAR SAĞLIKLI?
Yaklaşık 80 gramlık bir ananas porsiyonu; 33 kalori, 8,1 gram karbonhidrat ve 10 mg C vitamini içeriyor. Aynı porsiyonda yaklaşık 8 gram şeker bulunuyor. Bu miktar, günlük önerilen şeker tüketiminin önemli bir bölümünü karşılıyor.
Uzmanlar, taze ya da konserve tercih edilirken ilave şeker içermeyen ürünlerin seçilmesini öneriyor. Ayrıca bir bardak ananas suyu da günlük meyve tüketimine dahil edilebiliyor; ancak serbest şeker içeriği nedeniyle sınırlı tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor.
SİNDİRİM DÜZENLEYİCİ, İLTİHAP GİDERİCİ
Ananasın en dikkat çeken bileşenlerinden biri, bromelain adı verilen enzim. Bu enzim sindirime yardımcı olma ve iltihap azaltma potansiyeliyle biliniyor.
Dondurulmuş ananasın besin değerini büyük ölçüde koruduğunu belirten Hobson, konserve ürünlerde ise işleme nedeniyle bazı değerlerin azalabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle şurup yerine meyve suyunda konserve edilen ürünlerin tercih edilmesi öneriliyor.
ANANAS TÜKETİMİNİN ZARARI VAR MI?
Ananas tüketimi sonrası bazı kişilerde hissedilen dil karıncalanmasının nedeni de yine bromelain enzimi. Uzmanlara göre bu durum, meyvenin doğal asitliğiyle birleştiğinde ağız yüzeyinde hafif bir tahrişe yol açabiliyor.
Ancak bu etkinin genellikle zararsız olduğu ve alerjiyle karıştırılmaması gerektiği belirtiliyor.
2023 yılında yapılan kapsamlı bir analiz, bromelainin sinüzit tedavisinde faydalı olabileceğini ortaya koydu. Ancak aynı etkinin kalp-damar hastalıkları üzerinde net bir şekilde kanıtlanamadığı ifade ediliyor.
Uzmanlar ayrıca, ananastan yüksek miktarda bromelain almanın zor olduğuna dikkat çekiyor. Çünkü en yüksek konsantrasyon meyvenin sert çekirdek kısmında bulunuyor ve bu bölüm genellikle tüketilmiyor.
CİLT SAĞLIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ VAR
Ananasın içerdiği C vitamini ve antioksidanlar, cilt sağlığı için faydalı olsa da uzmanlar “mucize etkiler” konusunda temkinli.
Hobson’a göre, ananas tüketimi cilt fonksiyonlarını destekleyebilir; ancak tek başına belirgin bir değişim yaratması beklenmemeli.
ANANASI HERKES TÜKETEBİLİR Mİ?
Uzmanlar, ananasın genel olarak sağlıklı bireyler için güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak aşırı tüketim sindirim sorunlarına yol açabilir.
OLGUNLAŞMAMIŞ ANANAS TÜKETİMİNE DİKKAT!
Olgunlaşmamış ananasın ağız ve boğazda tahrişe neden olabileceği, yüksek asit içeriğinin ise reflü şikayetlerini artırabileceği ifade ediliyor. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullananların, bromelainin etkileri nedeniyle dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılıyor.
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