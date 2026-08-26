Pankreas kanserine karşı umut. Yeni ilaç FDA'den onayı aldı
26.08.2026 20:39
Pankreas kanserine karşı yeni bir umut olarak değerlendirilen ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ileri evre pankreas kanseri hastalarının yaşam süresini iki katına çıkardığı belirtilen yeni ilaca onay verdi.
Ölümcül seyreden pankreas kanserine karşı yeni bir umut olarak değerlendirilen ilaç, Revolution Medicines tarafından geliştirildi ve büyük ölçekli bir klinik çalışmada denendi.
İlacın Rasonque adıyla piyasaya sunulması planlanıyor.
Günde bir kez kullanılan ilaç, birçok pankreas kanserinde tümörlerin büyümesini tetikleyen RAS proteininin farklı türlerini engellemek üzere tasarlandı.
Revolution Medicine'ten ilacın fiyatı ve piyasaya ne zaman sunulacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
HIZLI İNCELEME SÜRECİNDEN GEÇTİ
İlaç, geçen yıl FDA'nın yeni hızlandırılmış inceleme sürecine kabul edilen ilk ürünler arasında yer almıştı.
Öte yandan yatırımcıların Revolution Medicines hisselerine yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana yüzde 166 yükseldi.