Takviyeler çözüm değil. "Günde yarım saat yürüyün"

Prof. Dr. Çolak, bağırsak ile beynin birbirinden ayrı değil, iç içe geçmiş iki sistem olduğunu vurguladı. Bağırsağın ikinci beyin olarak anılmasının nedenini ise birçok hormonu sentezlemesine bağlayan Çolak, halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 90'ının bağırsakta üretildiğini belirtti. Çolak, "Bağırsağınız mutluysa siz de mutlusunuz" dedi.

Karbonhidratlar, hazır gıdalar, fast food, tatlılar, şekerli ürünler ve tatlandırıcılar için "şüpheli" ifadesinin fazla masum kaldığını söyleyen Prof. Dr. Çolak, bu gıdaların bağırsakta yaşayan trilyonlarca bakteri, virüs, mantar ve mayayla ilk temas eden maddeler olduğunu anlattı.

Bu gıdalarla beslenen bakterilerin zararlı atıklar, yani toksinler ürettiğini, bunların bağırsaktan emilerek dolaşıma karıştığını ve beyin dahil tüm organları etkileyebildiğini ifade etti.