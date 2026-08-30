Sabahları 1 nohut büyüklüğünde tüketiliyor, iştahı bıçak gibi kesiyor. Kilo verdiren sakız mucizesi
30.08.2026 10:31
Son dönemde özellikle zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu bilinen sandaloz sakızının sindirim sistemi ve metabolizma üzerindeki etkileri dikkat çekti.
Sandaloz sakızı, sandaloz ağacının gövdesinde veya dallarında oluşan çiziklerden sızan aromatik ve yoğun kıvamlı reçinenin hava ile temas ederek katılaşmasıyla elde ediliyor. Doğal oluşum olan bu reçinenin sakız veya toz halinde yüzyıllardır kullanıldığı biliniyor.
"BAĞIRSAK HAREKETİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI"
Konuya ilişkin bilgiler veren uzman isim, geleneksel kullanımlarda sandaloz sakızının mide asidini dengelemeye, prebiyotik özelliği sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Aromatik bileşenleri sayesinde ağız kokusunun giderilmesine de katkı sağlayabileceğini ifade ederek, "Üzerine yapılmış çalışmalar kısıtlı olsa da içeriğindeki aktif bileşenlerle sandaloz sakızının muhtemel etkileri dikkat çekicidir. Mide asidini dengeleyici, prebiyotik etkisiyle bağırsak florasını destekleyici ve bağırsak hareketlerini artırıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Aromatik bileşenleri sayesinde ağız kokusunun önlenmesine de yardımcıdır" dedi.
İŞTAH KONTROLÜNÜ DESTEKLİYOR
Sandaloz sakızının midede oluşturduğu kıvamın sindirim süresini uzatabileceğini belirten doktorlar, "Midede çözündüğünde oluşturduğu kıvam sayesinde sindirimin daha yavaş ve kontrollü ilerlemesini sağlar. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani yükselmelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur ve iştah kontrolünü destekler" diye konuştu.