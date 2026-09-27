Sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz? Rüyaların şaşırtıcı etkisi

Araştırma ekibinin lideri Prof. Dr. Ko Matsui, rüyaların sanıldığı kadar dinlendirici bir süreç olmadığını vurgulayarak, “Canlı bir rüyanın ardından kendinizi yorgun hissettiğiniz oldu mu? Uyku dışarıdan huzurlu görünse de özellikle rüya sırasında beyin son derece aktiftir. Bu paradoksun ardındaki bilimsel temeli, yani rüya görmenin neden yorucu olduğunu anlamak istedik” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, nöronal enerjideki düşüşün; hafıza pekiştirme, sinapsların yeniden organize edilmesi ve hipokampus ile korteks arasındaki yoğun bilgi transferinden kaynaklandığını belirtti. Rüyalar sırasında beynin ürettiğinden çok daha hızlı bir şekilde enerji tükettiğini gösteren bulgular, biyolojik zekanın sınırlı metabolik kaynakları nasıl yönettiğini ve uykunun hafıza mekanizmasındaki kritik rolünü daha iyi anlamaya kapı aralıyor.