Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı. Eklem tedavisinde yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılanmayan ürünler ve tedaviler için ise Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi (KSHFT) devreye girecek.

Hastaneler, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan veya SGK'nın ödeme listesinde bulunmayan bu işlemler için belirlenen resmi tarife üzerinden işlem yaparak tedavi bedelini ilgilisinden tahsil edecek.