Sıcak hava dalgası Avrupa’yı sardı. Uzmanlardan çocuklar ve yaşlılar için uyarı

Kamu sağlığı uyarıları genellikle yaşlılara odaklansa da Fransa’da pazartesi günü iki çocuğun otomobilde hayatını kaybetmesi, küçük çocukların da sıcak hava dalgaları karşısında ne kadar savunmasız olduğunu acı biçimde hatırlattı.

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha sık, daha şiddetli ve daha uzun hale getirdiğini belirtiyor. Avrupa’da bu hafta etkili olması beklenen bunaltıcı sıcakların, 2003 yılında kıta genelinde yaklaşık 70 bin kişinin ölümüne yol açan sıcak hava dalgasıyla yarışabileceği uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar yükseldiğinde hem yaşlılar hem de küçük çocuklar vücut ısılarını düzenlemekte daha fazla zorlanıyor. Bu gruplar daha az terliyor ve çoğu zaman korunmak için başkalarının bakımına ihtiyaç duyuyor.