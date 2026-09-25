Araştırma umut verdi: Kan testi kanser riskini 8 yıl önceden gösterebilir

Çalışma, teknik olarak son yıllarda kanser araştırmalarında öne çıkan sıvı biyopsi yöntemlerine dayanıyor.

Sıvı biyopsiler, kan veya idrar gibi örneklerden tümörlere ait DNA ve diğer biyolojik işaretlerin tespit edilmesini amaçlıyor.

Bu yöntemler bugün çoğunlukla kanser tanısı konulduktan sonra tümörün genetik özelliklerini incelemek veya hastalığın yeniden ortaya çıkıp çıkmadığını takip etmek için kullanılıyor.

Yeni araştırmanın önemi ise bu teknolojiyi, kanser henüz klinik olarak ortaya çıkmadan önceki döneme taşımaya çalışması.

''ERKEN SİNYALLERİ YAKALAMAYA DOĞRU İLERLİYORUZ''

Oxford Population Health ve Oxford Üniversitesi Big Data Institute’den Moleküler Genetik Profesörü Philip Awadalla, araştırmanın daha geniş bir çalışma programının parçası olduğunu söyledi.

Awadalla, önceki araştırmalarda aynı yöntemin farklı tümör türlerini tespit edebildiğini, lokal ve metastatik prostat kanserini ayırt edebildiğini ve ileri evre meme kanseri hakkında bilgi verebildiğini hatırlattı.

Son çalışmanın ise kanser zaten oluşmuşken tespit etmekten, hastalığın en erken sistemik işaretlerini yakalamaya doğru önemli bir adım olduğunu belirtti.

Awadalla’ya göre gelecekte minimal girişim gerektiren kan testleri, mevcut kanser tarama yöntemlerine destek olabilir ve daha yakından izlenmesi gereken kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

HENÜZ RUTİN TEST DEĞİL

Araştırmanın sonuçları umut verici olsa da yöntem henüz rutin klinik kullanım için hazır değil.

Çalışmada yalnızca 491 kişinin verileri incelendi ve araştırmacılar daha geniş hasta gruplarında doğrulama yapılması gerektiğini belirtiyor.

Dolayısıyla bulgular, ‘kanser 8 yıl önceden kesin olarak teşhis edilebiliyor’ anlamına gelmiyor. Daha doğru ifade, bazı kişilerde kanser riskiyle bağlantılı DNA değişikliklerinin tanıdan yıllar önce tespit edilebilmesi.