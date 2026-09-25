Araştırma umut verdi: Kan testi kanser riskini 8 yıl önceden gösterebilir
25.09.2026 00:16
Son Güncelleme: 25.09.2026 00:17
Oxford Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi araştırmacıları, kanda dolaşan DNA’daki kimyasal değişikliklerin prostat ve meme kanseri riskini klinik tanıdan yıllar önce gösterebildiğini ortaya koydu.
Oxford Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi’nden araştırmacılar, kanserin en erken biyolojik izlerinin klinik tanıdan yıllar önce kanda tespit edilebileceğini gösteren yeni bir çalışma yayımladı.
Cell Genomics dergisinde yayımlanan araştırmada, kanda dolaşan DNA’daki kimyasal değişiklikler incelendi. Bulgular, özellikle prostat kanseri açısından güçlü erken sinyaller elde edilebildiğini ortaya koydu.
KANSERİN İZLERİ YILLAR ÖNCE ORTAYA ÇIKTI
Araştırmacılar, kan örnekleri alındığı sırada herhangi bir kanser tanısı bulunmayan 491 kişinin verilerini inceledi.
Katılımcıların bir bölümü daha sonraki yıllarda prostat veya meme kanserine yakalanırken, diğerlerinde kanser gelişmedi.
Bilim insanları, DNA üzerinde bulunan ve genlerin çalışma biçimini etkileyen metilasyon adı verilen kimyasal işaretlerdeki farklılıkları araştırdı.
Bu küçük kimyasal değişiklikler, hücre büyümesi, bağışıklık sistemi ve iltihaplanma gibi süreçleri yöneten genlerin açılıp kapanmasında rol oynuyor.
Araştırmada en güçlü erken belirti prostat kanserinde görüldü.
Bilim insanları, normalde bazı genlerin kapanmasına yardımcı olan ‘silencer’ adı verilen DNA bölgelerindeki metilasyon değişikliklerinin, prostat kanseri gelişme riski yüksek kişileri tanıdan 5 ila 8 yıl önce ayırt edebildiğini belirledi.
Araştırmacılara göre bu tür bir test gelecekte prostat kanseri açısından yüksek risk taşıyan kişilerin daha yakından takip edilmesine yardımcı olabilir.
Böylece yüksek riskli kişilere daha erken ve daha yoğun tarama uygulanırken, düşük riskli kişilerin gereksiz testlere maruz kalması azaltılabilir.
MEME KANSERİNDE DE ERKEN İŞARETLER BULUNDU
Meme kanserinde ise sonuçlar prostat kanserine göre daha sınırlı kaldı.
Araştırmacılar, genlerin etkinliğini artıran ‘enhancer’ adı verilen DNA bölgelerindeki metilasyon değişikliklerinin, kadınları daha yüksek ve daha düşük risk gruplarına ayırabildiğini bildirdi.
Bu sinyallerin tanıdan 1,5 ila 8 yıl önce görülebildiği belirtildi.
Ancak çalışmanın yazarları, meme kanseri için elde edilen doğruluğun henüz nüfus genelinde kullanılacak bir tarama testi için yeterli olmadığını vurguladı.
Bu nedenle yöntemin, mevcut tarama yöntemlerine ek bir risk değerlendirme aracı olarak kullanılabileceği değerlendiriliyor.
TEKNİK OLARAK SIVI BİYOPSİ YÖNTEMİNE DAYANIYOR
Çalışma, teknik olarak son yıllarda kanser araştırmalarında öne çıkan sıvı biyopsi yöntemlerine dayanıyor.
Sıvı biyopsiler, kan veya idrar gibi örneklerden tümörlere ait DNA ve diğer biyolojik işaretlerin tespit edilmesini amaçlıyor.
Bu yöntemler bugün çoğunlukla kanser tanısı konulduktan sonra tümörün genetik özelliklerini incelemek veya hastalığın yeniden ortaya çıkıp çıkmadığını takip etmek için kullanılıyor.
Yeni araştırmanın önemi ise bu teknolojiyi, kanser henüz klinik olarak ortaya çıkmadan önceki döneme taşımaya çalışması.
''ERKEN SİNYALLERİ YAKALAMAYA DOĞRU İLERLİYORUZ''
Oxford Population Health ve Oxford Üniversitesi Big Data Institute’den Moleküler Genetik Profesörü Philip Awadalla, araştırmanın daha geniş bir çalışma programının parçası olduğunu söyledi.
Awadalla, önceki araştırmalarda aynı yöntemin farklı tümör türlerini tespit edebildiğini, lokal ve metastatik prostat kanserini ayırt edebildiğini ve ileri evre meme kanseri hakkında bilgi verebildiğini hatırlattı.
Son çalışmanın ise kanser zaten oluşmuşken tespit etmekten, hastalığın en erken sistemik işaretlerini yakalamaya doğru önemli bir adım olduğunu belirtti.
Awadalla’ya göre gelecekte minimal girişim gerektiren kan testleri, mevcut kanser tarama yöntemlerine destek olabilir ve daha yakından izlenmesi gereken kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
HENÜZ RUTİN TEST DEĞİL
Araştırmanın sonuçları umut verici olsa da yöntem henüz rutin klinik kullanım için hazır değil.
Çalışmada yalnızca 491 kişinin verileri incelendi ve araştırmacılar daha geniş hasta gruplarında doğrulama yapılması gerektiğini belirtiyor.
Dolayısıyla bulgular, ‘kanser 8 yıl önceden kesin olarak teşhis edilebiliyor’ anlamına gelmiyor. Daha doğru ifade, bazı kişilerde kanser riskiyle bağlantılı DNA değişikliklerinin tanıdan yıllar önce tespit edilebilmesi.