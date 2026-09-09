Son araştırmalar ortaya koydu. Organ nakline alternatif bir yöntem olabilir

Karaciğer nakli sırasında yaşanan zorluklar, sağlam bir karaciğere, bir ameliyathaneye ve bu zorlu prosedürü geçirebilecek kadar sağlıklı bir hastaya ihtiyaç duyulmasından kaynaklanıyor. Organ talebinin arzı aşması ve bu alanda uzmanlaşmış cerrahların yeterince erişilebilir olmaması gibi engeller, bekleme listesinde üst sıralarda yer alan en ağır durumdaki hastaların bile bu fırsatı kaçırmasına yol açabiliyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanları, bu sorunlara yönelik bir çözüm üzerinde çalışıyor. Vücudun kan dolaşımına bağlanan ve doğal karaciğer hücrelerinin ürettiği protein ve enzim karışımının aynısını üreten enjekte edilebilir "mini karaciğerler" hastalara umut oluyor.

Şimdiye kadar sadece farelerde test edilen bu yöntem, yedek bir organın yokluğunda bu minyatür dokuların, karaciğer hücrelerinin hayat kurtarıcı işlevlerinden bazılarını üstlenebileceği yönünde. Kan pıhtılaşmasına yardımcı olmak, kan dolaşımını detoksifiye etmek ve ilaçları parçalayarak sindirilmesini sağlamak, bu işlevlerin arasında yer alıyor.

Rejeneratif tıbba yeni bir bakış açısı getiren bu yöntem sayesinde işlevini yitirmiş organlar, özel olarak tasarlanmış daha küçük yedek organlardan oluşan bir uydu ağıyla destekleniyor.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre, vücutta herhangi bir yere yerleştirilebilen ve çalışmaya başlayabilen bu uydu mini organlar, geçen yüzyılda ilk kez hayata geçirildiğinde bir mucize gibi görünen organ naklinin yerini bile alabilir.

Dünyadaki ilk tam organ nakli olarak tarihe geçen özdeş ikizler arasındaki böbrek transferi de ironik bir şekilde 1954 yılında Massachusetts'teki bir hastanede gerçekleşmişti.