Süper meyve toprakla buluştu, şifa dağıtıyor. Antioksidan değeri yüksek

Sağlık açısından sunduğu faydalarla şifali meyvelerden biri olan aronya , özellikle şeker ve kanser hastaları için ek gıda olarak tercih ediliyor. Eskişehir'de yaşayan Erdem Erçam, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Kayı Mahallesi'nde aronya yetiştiriciliği yapıyor.

"EGE KIYILARINDA SIKLIKLA GÖRÜLEN BİR MEYVE"

Aronya meyvesinden bahseden Erçam, "Bu meyve ile ilk tanışmam bir arkadaşımın vasıtasıyla oldu. O da ilçenin farklı bir bölümünde kendi tarlasını kurdu. Aronya meyvesinin ilk olarak, 2012 yılında Yalova'nın Atatürk Kültür Merkezinde araştırması yapıldı. 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçeleştirildi. Ege kıyılarımızda sıklıkta görülen bir meyve. Anavatanı Kuzey Amerika olan meyvemiz 6 ile 6 buçuk pH değerinde toprakları daha çok seviyor. Aronya tadı biraz buruk, o yüzden her insanın ağız tadına uygun bir meyve değil. Satışı toptan yapılıyor" ifadelerini kullandı.