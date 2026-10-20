Tansiyon, şeker ve kolesterole iyi geliyormuş. Kurutularak çay gibi içiliyor

Sivas'ın ilçe ve köylerinde dağlık bölgelerde ve yüksek kesimlerde yetişen karamuk meyvesi, kısa süren hasat dönemi sonrası tezgahta yerini aldı .

Yaklaşık bir aylık tüketim dönemi bulunan meyve, hem taze olarak hem de reçel ve komposto yapımında kullanılıyor.

Kurutularak çay şeklinde de tüketilebilen meyve, tansiyon, kolesterol, prostat, idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalığa fayda sağlarken kan yapma özelliği ile ön plana çıkıyor.