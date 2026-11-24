Sıtkı Akçayır, son olarak, "Bu meyveyi üretmekteki tek amacım ölmüşlerimizin hayrına bedava kanser hastalarına dağıtmak oldu. Bir sürü hasta bana ulaştı ve kendilerine gönderdim. Bizim üretimimizde doğal gübre olarak sadece hayvansal gübre verdik ve başka bir şey kullanmadık. Diplerine onun dışında bitki koruma adına herhangi kimyasal ilaçta kullanmadık tamamen doğal. Gönül rahatlığıyla yıkamadan da yiyebileceğiniz bir meyve. Yakın çevrede olanlar gelip toplayabilirler, uzakta olanlara da gönderdim. Hatta buradan Trabzon'a, İzmir'e, Antalya'ya, Eskişehir'e ve Erzincan'a yolladım. Nereye istiyorlarsa o zahmete de girerim gönderirim, yeter ki hastalarına şifa olsun" dedi.