Tek bir tuşla beyne zarar veriyoruz. Hafızayı zayıflatıyor

Yeni bir araştırma, anı kaydetmek amacıyla telefonla sürekli fotoğraf çekmenin veya ekran görüntüsü almanın, o anın beyinde kalıcı bir hatıraya dönüşmesini engellediğini ve hafızayı zayıflattığını ortaya koydu.

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada akıllı telefonlarla sürekli görsel kaydetmenin insan hafızası üzerindeki etkileri incelendi. Binghamton Üniversitesi araştırmacıları tarafından 892 katılımcıyla yürütülen yedi farklı deneyde, bir anı fotoğraflayan veya ekran görüntüsü alan kişilerin, o olaya dair ayrıntıları daha zor hatırladığı belirlendi.