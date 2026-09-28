Uykunun rüya evresi uzadıkça bu hastalıklara yakalanma riski azalıyor

‘5 SAATTEN AZ UYUYANLARDA 37 HASTALIK RİSKİ ARTIYOR’

Uzmanlar, genel uyku süresinin sağlık üzerindeki etkisinin en ideal noktasının gecelik 6 ile 8 saat aralığı olduğunu vurguladı.

Günde 5 saatten az uyuyan bireylerin en savunmasız grubu oluşturduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bu grupta 37 farklı hastalığa yakalanma riskinin ciddi şekilde yükseldiğini belirtti.

Araştırmacılar, yetişkinler ve ileri yaştaki bireyler için 6-8 saatlik düzenli bir uyku çizelgesinin korunmasının koruyucu hekimlik açısından hayati bir tedbir olduğunu ifade etti.