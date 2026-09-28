Uykunun rüya evresi uzadıkça bu hastalıklara yakalanma riski azalıyor
28.09.2026 12:26
Yeni bir araştırma, rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzamasının, Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalığın riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.
Çin'deki Başkent Tıp Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırmada, rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen süre uzadıkça, aralarında demans ve Parkinson'un da yer aldığı 83 farklı kronik hastalığa yakalanma riskinin önemli ölçüde düştüğü ortaya çıktı.
SAĞLIK KAYITLARI 9 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ
Çalışmada, Birleşik Krallık ‘Biobank’ projesine kayıtlı yaklaşık 96 bin kişinin uyku verileri incelendi. Katılımcıların bileklik sensörleriyle kaydedilen bir haftalık uyku aşamaları (REM, derin ve hafif uyku) yapay zeka algoritmalarıyla analiz edildi.
Katılımcıların sağlık kayıtlarını ortalama 9 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, uyku düzeni ile binden fazla hastalık arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı.
‘PARKİNSON RİSKİNİ YÜZDE 80'E VARAN ORANDA AZALTIYOR’
Analizlerde, REM evresindeki her 47 dakikalık artışın 83 farklı hastalığa karşı güçlü bir koruma sağladığı tespit edildi. Yeterli REM uykusu alan bireylerde Parkinson riskinin yüzde 80, demans riskinin yüzde 46, kalp yetmezliği riskinin ise yüzde 26 oranında azaldığı belirlendi.
Araştırmada derin uyku evresinin de kritik faydaları saptandı; düzenli derin uyku alan kişilerde tip 2 diyabet ve majör depresif bozukluk riskinin belirgin şekilde düştüğü bildirildi.
Buna karşın uykuda sık sık uyanmanın ve düzensiz uyku saatlerinin kaygı bozukluğu riskini tetiklediği kaydedildi.
‘5 SAATTEN AZ UYUYANLARDA 37 HASTALIK RİSKİ ARTIYOR’
Uzmanlar, genel uyku süresinin sağlık üzerindeki etkisinin en ideal noktasının gecelik 6 ile 8 saat aralığı olduğunu vurguladı.
Günde 5 saatten az uyuyan bireylerin en savunmasız grubu oluşturduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bu grupta 37 farklı hastalığa yakalanma riskinin ciddi şekilde yükseldiğini belirtti.
Araştırmacılar, yetişkinler ve ileri yaştaki bireyler için 6-8 saatlik düzenli bir uyku çizelgesinin korunmasının koruyucu hekimlik açısından hayati bir tedbir olduğunu ifade etti.