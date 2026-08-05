Uyuz, egzama ve deri hastalıklarına iyi geliyormuş. 3 yıl önce kurumuştu, bu yıl canlandı

Köy sakinlerinden Ahmet Derin, "Arkamızda bulunan göl; egzemaya, kaşıntıya ve diğer cilt hastalıklarına iyi geliyor. Bu suyun içerisinde canlı yaşama şansı yok. Herkes rahatlıkla gelebilir. Uyuz dahil birçok hastalığa iyi geliyor. Bu suyu kaybetmeyip değerlendirmemiz gerekiyor. Yetkililerimiz bir el atarsa hem insanlara hem de köyümüze faydalı olur" dedi.

Her hafta köye gittiğini ve suya girdiğini ifade eden Ali Atalay, "Çocukluğumdan bu yana bu suya giriyorum. Bütün cilt hastalıklarına iyi geliyor. Herkes burayı soruyor ve geliyor. Bu su insanı rahatlatıyor" ifadelerine yer verdi.