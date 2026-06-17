Uzmanlar uyarıyor, gencim deyip geçmeyin. Kalp krizi riski 20'li yaşlara kadar düştü
17.06.2026 09:33
Son Güncelleme: 17.06.2026 09:36
Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı olarak tanına Ece İrtem henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun hayatını kaybetmesine kalp krizinin neden olduğu değerlendiriliyor. Kalp krizi ve genç yaşta vefat haberleri son dönemde giderek arttı. Peki bu artışın sebebi ne, kalp krizinde belirtiler neler?
Henüz 35 yaşındaydı, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra netleşecek. İlk bulgular ise ünlü oyuncunun kalp krizi geçirdiğine işaret ediyor.
ANİ ÖLÜMLER 20'Lİ YAŞLARA KADAR DÜŞTÜ
Uzmanlara göre kalp rahatsızlıkları gençlerde giderek daha sık görülmeye başladı. Ani ölümler 20'li yaşlara kadar düştü. Kardiyolog Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Gençlerde kalp krizi deyince 30-45 yaşları söylerler ama daha iki gün önce ben 25 yaşında kalp krizi geçirmiş ve kalp yetmezliğine girmiş bir arkadaşı gördüm." dedi.
KALP KRİZİNDE BELİRTİLER NELER?
Belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görülmeyebiliyor.
Gençlerin kalp krizi geçirmesi, yaşlılara göre çok daha riskli.
Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Gençlerde en büyük tehlikede, yan damar dediğimiz kılcal damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu hasar çok daha büyük ve ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz hızlı bir şekilde çok büyük bir zarara yol açıyor ölüme yol açıyor.” açıklamasında bulundu.
Genetik faktörler, sigara ve alkol kullanımı, düzensiz yaşam kalp krizin riskini artıran başlıca nedenlerden.
Özdemir, özellikle spor yaparken protein tozu kullananlara uyarıda bulunarak sözlerine şunları ekledi:
“Vücut geliştirme kullandıkları protein tozlarının içerisinde kalp krizine neden olabilecek çok madde var. Enerji içiceklerinden de özellikle uzak dursunlar. Vücutlarını geç yatmaya alıştırmasınlar. Sigaradan ve diğer alışkanlıklardan uzak dursunlar. ”
Ailede kalp krizi geçmişi varsa mutlaka düzenli doktor kontrolüne gidilmesini öneriliyor.
“Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalarda yer eden Ece İrtem, 15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunun avukatı saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz." dedi.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum." açıklamasında bulundu.
Genç oyuncu bugün İzmir'de toprağa verilecek. Öte yandan İrtem'in ölüm nedenine ilişkin ilk bilgiler ise annesinin polise verdiği bilgiyle ortaya çıkmıştı.
Anne Nuriye İrtem, kızının akşam saatlerinde antidepresan ilaç kullandığını ve alkol aldığını söyledi. Annesi kızının daha önce bağımlılık tedavisi gördüğünü anlattı. Ece İrtem'in annesiyle birlikte gittiği restoranda çalışanların da ifadesi alındı. Çalışanlar da Ece İrtem'in fazla miktarda alkol aldığına şahit olduklarını aktardı.
Eşref Rüya dizisi oyuncusu Ramazan Tetik, 1 Nisan 2026 tarihinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 31 yaşındaki genç oyuncunun kalp krizi nedeniyle gelen ani ölümü sevenlerini üzmüştü.
Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, 20 Eylül 2024'te İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda fenalaşarak yere yığılmıştı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ünlü isim, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetmişti.
Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edilmişti. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu kaydedilmişti.
"Poyraz Karayel" dizisiyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan da 11 Şubat'ta kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
45 yaşındaki ünlü ismin kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenilmişti.