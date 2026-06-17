Uzmanlar uyarıyor, gencim deyip geçmeyin. Kalp krizi riski 20'li yaşlara kadar düştü

Belirtileri ise kişiden kişiye değişebiliyor. Kusma, halsizlik, çarpıntı ya da hiçbir ağrı görülmeyebiliyor.

Gençlerin kalp krizi geçirmesi, yaşlılara göre çok daha riskli.

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Gençlerde en büyük tehlikede, yan damar dediğimiz kılcal damarlar gelişmediği için kalp krizinin kalbe vermiş olduğu hasar çok daha büyük ve ölümcül seyrediyor. Damarda herhangi bir pıhtı olur olmaz hızlı bir şekilde çok büyük bir zarara yol açıyor ölüme yol açıyor.” açıklamasında bulundu.