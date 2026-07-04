Yaz sıcakları için kritik uyarı. "Kahvenin yanında mutlaka için"
04.07.2026 13:21
Uzmanlar, yaz sıcaklarında tüketilen kahvenin sıvı kaybına yol açabileceğini belirtti; vücudun susuz kalmasını önlemek için yanında bir bardak su tüketilmesi gerektiğini söyledi.
Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen buzlu kahveler, su ihtiyacını karşılamadığı gibi aşırı tüketildiğinde vücutta sıvı kaybına da neden olabiliyor. Uzmanlar, konuyla ilgili uyarılarda bulunuyor.
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyen Büşra Nur Güngör, kahvenin diüretik etkisi nedeniyle özellikle sıcak havalarda her fincan kahvenin yanında bir bardak su tüketilmesi gerektiğini belirterek günlük kafein tüketiminde önerilen sınırların aşılmaması gerektiğini söyledi.
“Kahve su tutar ya da su kaybına yol açar denmesinin sebebi kahvenin diüretik yani idrar söktürücü olmasıdır. Bu durum tüketen kişiye ve ne kadar tükettiğiyle ilgilidir. Rutinde kahve içmeyip yaz olduğunda çok fazla buzlu kahve içilirse, kişinin yaşı çok ileriyse ya da paketli kahve tercih ediliyorsa, bu durum su kaybına yol açar.” diyen Güngör, şöyle devam etti:
“Önerdiğimiz bir kişinin günlük 400 miligram kafein alımının aşılmasıdır. Bu ise günde 3-4 bardak kahveye tekabül etmektedir. Eğer büyük bir bardak kullanılıyorsa 2 bardağı geçmemeli. Küçük porsiyonlar ya da standart porsiyonlar 3-4 bardağı geçmeden tüketilmelidir. Kahve içtiğimizde sıvı tüketiyoruz ama aslında vücudumuza su almıyoruz.”
Güngör, sıcak havalarda terle kaybedilen sıvının soğuk kahve ya da diğer içeceklerle geri kazanılmadığını belirterek "Bu nedenle biz burada birebir kuralını uygulamak istiyoruz. İçtiğim bir bardak kahve kadar bir bardak su tüketmem ve nötrlememiz gerekiyor." dedi.
"200 MİLİGRAMI AŞMAMALI"
Uzman Diyetisyen Güngör, günlük porsiyonların aşılmaması durumunda buzlu kahvenin sağlıklı bir alternatif olabileceğini söyledi:
“Diğer bir önemli nokta ise paketli ve tatlandırılmış şekeri ya da şuruplu kahveleri sağlıklı kategori içerisine almıyoruz. Hava sıcaklığının arttığı son günlerde daha fazla dikkat etmesi gereken kişiler yaşlı ve bir takım rahatsızlığı olan kişiler. Böbrek hastası, kalp yetmezliği, tansiyon hastası, kemik erimesi olanlar, gebe ya da ileri yaşlı kişilerin ise normalde 400 miligram olan kafein gereksinimini 200 miligram olarak alınmasını öneriyoruz.
Örneğin bir kişi de kafein vücuttan 4-5 saatte atılırken gebelerde bu süre 15 saate kadar uzayabiliyor. Bebeğe geçiyor ve bebeğin vücudu kafeini işleyemiyor. Dolayısıyla burada alımın daha sınırlandırılması daha doğru bir tercih olacaktır"