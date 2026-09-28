Yeni araştırma: 10 dakikalık yavaş koşu bile beyni canlandırıyor

RİTMİK BAŞ HAREKETİ BEYNİ MEKANİK OLARAK UYARIYOR

Bilim insanları, elde edilen sonucun koşu sırasında başın yukarı-aşağı ritmik hareket etmesiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti. Düşük tempolu adım atarken oluşan kafa ivmelenmesinin beyin dokusunu mekanik olarak uyardığı ve egzersize bağlı haz artışında yüzde 17'lik doğrudan bir pay sahibi olduğu belirlendi.

Uzmanlar, koşunun beyne ve zihinsel sağlığa olan faydalarından yararlanmak için yoğun, yorucu ya da yüksek tempolu antrenmanların zorunlu olmadığını; düşük tempolu birkaç dakikalık hareketin bile beyin fonksiyonlarını canlandırmaya yettiğini vurguladı.