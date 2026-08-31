Yeni deneysel ilaç trigliseridi yüzde 80 düşürdü

SHASTA-3 ve SHASTA-4 adı verilen iki Faz 3 araştırması, 24 ülkede gerçekleştirildi.

Çalışmalara trigliserid düzeyi 500 mg/dL veya üzerinde olan toplam 757 hasta katıldı. Hastaların yaş ortalaması 53'tü.

Katılımcıların bir bölümüne bir yıl boyunca üç ayda bir deri altından 25 miligram plozasiran, diğer gruba ise plasebo uygulandı.

Bir yılın sonunda trigliserid seviyeleri plozasiran verilen hastalarda SHASTA-3 çalışmasında yüzde 79, SHASTA-4'te ise yüzde 81 azaldı. Plasebo grubundaki düşüş ise her iki çalışmada yaklaşık yüzde 27 oldu.