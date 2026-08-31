Yeni deneysel ilaç trigliseridi yüzde 80 düşürdü
31.08.2026 01:00
Şiddetli trigliserid yüksekliği bulunan hastalarda üç ayda bir uygulanan plozasiran adlı deneysel tedavi, bir yıl sonunda trigliserid seviyelerini yaklaşık yüzde 80 düşürdü.
Kandaki trigliserid düzeyi çok yüksek olan ve bu nedenle akut pankreatit riski taşıyan hastalar için geliştirilen yeni bir tedavi, Faz 3 çalışmalarında dikkat çekici sonuçlar verdi.
Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin (ESC) Münih'te düzenlenen 2026 kongresinde açıklanan sonuçlara göre, plozasiran adı verilen ilaç, şiddetli hipertrigliseridemi hastalarında bir yıl içinde trigliserid seviyelerini yaklaşık yüzde 80 azalttı.
Şiddetli hipertrigliseridemi, kandaki trigliserid adı verilen yağların çok yüksek seviyelere çıkması anlamına geliyor. Bu durum özellikle pankreasın ani ve ciddi şekilde iltihaplanması olan akut pankreatit riskini artırıyor. Bazı hastalarda pankreatit atakları tekrar ederek hastaneye yatışlara yol açabiliyor.
24 ÜLKEDE ARAŞTIRMA YAPILDI
SHASTA-3 ve SHASTA-4 adı verilen iki Faz 3 araştırması, 24 ülkede gerçekleştirildi.
Çalışmalara trigliserid düzeyi 500 mg/dL veya üzerinde olan toplam 757 hasta katıldı. Hastaların yaş ortalaması 53'tü.
Katılımcıların bir bölümüne bir yıl boyunca üç ayda bir deri altından 25 miligram plozasiran, diğer gruba ise plasebo uygulandı.
Bir yılın sonunda trigliserid seviyeleri plozasiran verilen hastalarda SHASTA-3 çalışmasında yüzde 79, SHASTA-4'te ise yüzde 81 azaldı. Plasebo grubundaki düşüş ise her iki çalışmada yaklaşık yüzde 27 oldu.
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu akut pankreatit vakalarında görüldü.
Çalışmaların tamamı değerlendirildiğinde, plozasiran kullanan hastalarda akut pankreatit olaylarının plaseboya göre yüzde 78 daha az görüldüğü bildirildi.
Trigliserid seviyesi 880 mg/dL'nin üzerinde bulunan ve daha önce akut pankreatit geçirmiş yüksek riskli hasta grubunda ise çalışma süresince plozasiran alanlarda pankreatit olayı görülmedi. Araştırmacılar bunu plaseboya kıyasla yüzde 100'lük azalma olarak bildirdi.
Ancak bu sonuç özellikle daha küçük bir hasta alt grubuna ait olduğu için, ilacın pankreatiti tamamen önlediği anlamına gelmiyor.
NASIL ÇALIŞIYOR?
Plozasiran, RNA girişimi (RNA interference) adı verilen bir teknoloji kullanıyor.
Tedavi, vücutta APOC3 olarak bilinen ve trigliseridlerin kanda nasıl işlendiği ve temizlendiği üzerinde önemli rol oynayan bir proteinin üretimini azaltmayı hedefliyor. APOC3 seviyesinin düşmesiyle kandaki trigliseridlerin daha hızlı temizlenmesi amaçlanıyor.
Araştırmayı sunan Batı Avustralya Üniversitesi'nden Prof. Gerald Watts, mevcut tedavilerin şiddetli hipertrigliseridemisi olan bazı hastalarda trigliserid seviyelerini yeterince düşürmek ve pankreatiti önlemek için yetersiz kalabildiğini söyledi.
YAN ETKİLER NASIL?
Araştırmacılara göre plozasiranın güvenlilik profili genel olarak olumlu bulundu ve karaciğer enzimleri dahil rutin laboratuvar testlerinde klinik açıdan önemli bir farklılık görülmedi.
Tedaviyle ilişkili yan etkiler nedeniyle çalışmayı bırakmak zorunda kalanların oranı plozasiran grubunda yüzde 1,4, plasebo grubunda ise yüzde 0,8 olarak kaydedildi.
Prof. Watts, sonuçların plozasiranın şiddetli hipertrigliseridemisi bulunan ve mevcut tedavi seçenekleri sınırlı olan hastalar için potansiyel yeni bir tedavi seçeneği olabileceğine işaret ettiğini söyledi.