Zayıflama ilaçlarında yeni keşif. Kas kaybını yüzde 50 azalttı

Çok aşamalı çalışmada başlangıçta Regeneron'un geliştirdiği ikinci bir deneysel antikor ilacı olan Garetosmab da yer aldı.

Çalışmanın ilk 26 haftasında, Garetosmab ile birlikte daha yüksek dozlarda Trevogrumab alan iki katılımcı hayatını kaybetti. Şirket, ölümlerden birinin birden fazla kardiyovasküler risk faktörü bulunan hastada nedeni belirlenemeyen bir sebeple, diğerinin ise kardiyovasküler hastalık geçmişi bulunan bir kişide kalp durması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Şirket, tek başına Trevogrumab'ın Semaglutid'e benzer bir güvenlik profili gösterdiğini ve beklenmeyen bir yan etki görülmediğini belirtti.