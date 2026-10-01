Zayıflama ilaçlarında yeni keşif. Kas kaybını yüzde 50 azalttı
01.10.2026 08:28
ABD'li ilaç şirketi Regeneron'un geliştirdiği deneysel yeni zayıflama ilacı Trevogrumab, Novo Nordisk'in Semaglutid adlı ilacıyla birlikte kullanıldığında kas kütlesi kaybını yüzde 50 azalttı.
Zayıflama ilaçlarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, hızlı kilo kaybına eşlik eden önemli miktardaki kas kaybına ilişkin endişeler de arttı.
Tıp dünyası, yeni nesil ilaçların kilo kaybı sırasında vücudun kas dokusunu parçalamasını önleyebilmesi için de çalışıyor.
Reuters'ın haberine göre son olarak ABD'li ilaç şirketi Regeneron'un geliştirdiği deneysel zayıflama ilacı Trevogrumab'un, Novo Nordisk'in Semaglutid adlı ilacıyla birlikte kullanıldığında kas kütlesi kaybını yüzde 50 azalttığı keşfedildi.
Yaklaşık bin hastanın katıldığı ve 18-65 yaş arasındaki kişileri kapsayan çalışmanın verileri, perşembe günü Milano'da düzenlenen Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) konferansında sunulacak. Verilere göre Trevogrumab, kas kütlesi kaybıyla bağlantılı olan miyostatin proteinini baskılayan farklı bir ilaç sınıfında yer alıyor. Araştırmacılar, hastaların uyluk kaslarını MR taramalarıyla ölçtü.
Verilerin özetine göre, 75 miligram Trevogrumab'ın Semaglutid'e eklenmesi, 52. haftada Semaglutid tek başına kullanıldığında meydana gelen kas kütlesi kaybının yüzde 70'inden fazlasını önledi.
Çalışmanın bir bölümünde yalnızca Semaglutid kullanan hastalar, 26 haftada yağsız kas kütlelerinin yüzde 6,7'sini kaybetti. 75 miligram Trevogrumab da kullanan hastalarda ise kas kütlesi kaybı yüzde 3,3'te kaldı. 25 miligram Trevogrumab kullanılan kombinasyonda da kas kütlesi kaybı yüzde 4,7 oldu.
Hastalar Semaglutidi bıraktığında ancak Trevogrumab kullanmaya devam ettiğinde, kas kütlelerinin çalışmaya başlamadan önceki seviyesine geri döndüğü görüldü. Şirket, bunun ilacın kaybedilen kasların yeniden kazanılmasına yardımcı olabileceğini gösterdiğini belirtti.
Regeneron yöneticisi Boaz Hirshberg, "GLP-1 kullanan hastaların kilolarının yaklaşık yüzde 30'unu yağsız kas kütlesi şeklinde kaybettiğini ve Trevogrumab ile bunu önleyebildiğimizi doğruladık." dedi. Hirshberg, tedavinin en büyük faydasının başlangıçta daha düşük kas kütlesine sahip hastalarda görülebileceğini belirtti.
İKİ DENEYSEL İLAÇ DAHA TEST EDİLDİ
Çok aşamalı çalışmada başlangıçta Regeneron'un geliştirdiği ikinci bir deneysel antikor ilacı olan Garetosmab da yer aldı.
Çalışmanın ilk 26 haftasında, Garetosmab ile birlikte daha yüksek dozlarda Trevogrumab alan iki katılımcı hayatını kaybetti. Şirket, ölümlerden birinin birden fazla kardiyovasküler risk faktörü bulunan hastada nedeni belirlenemeyen bir sebeple, diğerinin ise kardiyovasküler hastalık geçmişi bulunan bir kişide kalp durması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.
Şirket, tek başına Trevogrumab'ın Semaglutid'e benzer bir güvenlik profili gösterdiğini ve beklenmeyen bir yan etki görülmediğini belirtti.
Trevogrumab ve Garetosmab kombinasyonu, yalnızca Trevogrumab kullanımına kıyasla yağsız kas kütlesinin korunmasında daha başarılı oldu. Ancak kas spazmları da dahil olmak üzere yan etkilerin görülme oranının yüksek olması nedeniyle Regeneron, üçlü kombinasyonla çalışmalara devam etmeyeceğini açıkladı.
Hirshberg, "Yapmak istediğimiz, kilo kaybının kalitesine odaklanmak. Özellikle hassas durumdaki hastalarda kilo vermeye en iyi şekilde nasıl yaklaşabileceğimizi bulmak istiyoruz." dedi.