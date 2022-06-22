Gana'da Ebola vakası tespit edildi. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.



Kuzey Bölgesel Hastalık Kontrol Görevlisi Fuseini Mahama, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Tamale bölgesinde bir kişide Ebola virüsünün tespit edildiğini, Halk Sağlığı Acil Müdahale ekibinin, durumu kontrol altına almak amacıyla bölgeye gönderildiğini ifade etti.



EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA MAL OLDU



Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.



Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.