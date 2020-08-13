Gastrit nedir, nasıl tedavi edilir?Gastrit ve reflü arasındaki farklar nelerdir?

Gastrit sıklıkla karın ağrısı, mide bulantısı ve midede ekşime gibi belirtilerle kendini gösterir. Gastrit ciddi bir hastalık olmayıp doğru beslenme ve ilaçlarla kolay bir şekilde tedavi edilebilir.

GASTRİT NEDİR?



Gastrit mide iç yüzeyini döşeyen zarın iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Çok fazla mide asidi üretilmesi durumunda ya da mide duvarının koruyucu iç tabakası zarar gördüğünde ortaya çıkar. Aşırı mide asidi, gastrik mukoza ile doğrudan temas eder ve buradaki hücrelere zarar verir.

GASTRİT İLE REFLÜ ARSINDA NASIL BİR FARK VAR?

Gastrit patoloji doktorunun söyleyeceği bir tanı yani biyopsi tanısıdır. Mideden parça alınır, patolog onu mikroskopta inceler. Helikobacter pilori bakterisinin olduğu herkes gastrittir. Türk halkının yüzde 70'inde bu mikrop vardır. 50 milyon Türk gastritlidir.

Reflü ise tamemen istemsiz olarak mide asitinin yukarı kaçmasıyla ilgili bir problemdir. Yani gastrit midenin iltihabı olayı, reflü ise yemek borusunun altındaki kapakçığın istemsiz gevşemesidir. Ülser, gastrit ve reflünün her üçünün de sebep olabileceği ortak şikayetler vardır.

Sadece hikayeden, bu üç hastalık her zaman ayırt edilemez. İleri testlerle ayırt edilebilir. Bunlardan en basiti endoskopi ve biyopsidir. Bazen bu bile yetmez. Yetmediği durumlarda daha özel ve akademik teşhis metodlarına gereksinim duyarız. Yemek borusunun basınçlarının ölçülmesiyle reflü diğer iki hastalıktan ayırt edilebiliyor.

GASTRİT HANGİ DURUMLARDA ORTAYA ÇIKAR?

En sık görülen gastrit nedeni helikobacter pilori adı verilen bakterinin neden olduğu enfeksiyonlardır. Diğer bilinen gastrit nedeniler şöyle;

- Non steroidal anti inflamatuar ilaçlar olarak bilinen aspirin, ibuprofen gibi ilaçların uzun süreli kullanımı



- Fiziksel stres

- Aşırı alkol tüketimi

- Zihinsel stres

- Radyasyon terapisi



- Besin zehirlenmeleri



- Uyuşturucu madde kullanımı



GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Midede rahatsızlık ve yanma hissi

- Mide bulantısı

- Kusma

- Özellikle yemeklerden sonra dolgunluk hissi

- Hazımsızlık

GASTRİT RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLER NASIL BESLENMELİ?

Koyu yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde barındırdığı vitamin ve mineraller mideyi koruyarak çeşitli mide hastalıklarına karşı direnç kazandırır. Tedavi sürecinde ve sonrasında düzenli olarak sık sık brokoli, lahana, brüksel lahanası, ıspanak, kara lahana, kuşkonmaz, bezelye ve taze fasulye gibi koyu yeşil yapraklı besinleri tüketmeleri önerilmektedir.

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