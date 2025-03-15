Gazı var diye düşündüler, bebeğin ağlama sebebi ultrasonda ortaya çıktı: “Şu ana kadarki en küçük hastamız”

Erzurumlu Şeydanur ve Emre Göktürk çifti, 8 ay önce dünyaya gelen ilk çocukları Oğuz Kağan’ın sürekli huzursuzluğu ve ağlamasının sancıdan olduğunu düşündü. İlerleyen aylarda bebeğin ağlamasının ve huzursuzluğunun kesilmemesi üzerine aile Erzurum Şehir Hastanesi’ne başvurdu ve burada tetkikler yapıldı. Çekilen ultrasonla böbreğinde taş tespit edilen bebek , tavsiye üzerine tedavi için Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürüldü. Burada 5 milimetrelik kesiyle ameliyata alınan bebek, 1 saatlik operasyonda böbreklerinden çıkartılan yaklaşık 15 gramlık taşlardan kurtuldu.

“ŞU ANA KADARKİ EN KÜÇÜK HASTAMIZ”



Bebeğin operasyonunu gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özkaya, “Oğuz Kağan şu ana kadar kliniğimizde özellikle bu ameliyatı yaptığımız en küçük hastamız. Böbreğindeki taş yükü yaşına ve vücut anatomisine göre fazlaydı. Bebeğe perkütan nefrolitotomi (kapalı böbrek taşı ameliyatı) yöntemi uyguladık.” dedi.



Özkaya, bu işlemle böbreklerin rahatladığını belirterek, enfeksiyon gelişim riskinin de ortadan kalktığını dile getirdi.