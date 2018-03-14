Gaziantep'te 40 kişide uyuz mikrobu tespit edildi

Gaziantep Hürriyet Mahallesi'nde oturan, birbiriyle komşu ve akraba olan aile fertleri, farklı zamanlarda kentteki hastanelere giderek kaşıntı şikayetleri olduğunu söyledi. Doktorlar, hastalara ilaç yazarak temizlik konusunda dikkatli olmaları gerektiğini aktardı. Bir süre sonra aynı şikayetle hastaneye başvuran kişi sayısında artış olduğu gözlenince, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.



Mahalleye giden sağlık ekipleri, hastalığın aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişiye bulaştığını belirleyerek çalışmalara başladı.



MİKROP KAPAN VATANDAŞLAR HASTANEYE ÇAĞRILDI



Mahallede yapılan incelemeye katılan Halk Sağlığı İşleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Yemliha Aksoy, durumu kontrol altına almak için çalışmalara başladıklarını ve mikrop kapan vatandaşların hastaneye davet edildiğini ifade etti. Mikrobun yakın akrabaların sürekli bir arada vakit geçirdiği için bu kadar çok kişiye yayıldığını aktaran Aksoy şunları dedi:



"Halk arasında 'uyuz' olarak tabir edilen, scabieis hastalığı olduğunu tespit ettik. Bu hastalığın tedavisi için özellikle hijyene dikkat etmek gerekiyor. Elbiselerin, yatak çarşaflarının, ayakkabıların kaynatılması gerekiyor. Muhtemelen bu önerilere çok dikkat edilmemiş. Daha çok yakın akrabalar arasında bulaşma olmuş. Bir ailede başlamış diğer ailelere de bulaşmış. Hastalarımızı öncelikle hastalıkla ilgili bilgilendireceğiz. Daha sonra tedavi tavsiyesinde bulunacaklar. Sonrasında da hijyenik kurallara nasıl uyulacağı konusunda bilgilendirme yapacağız. Bugün hastalarımızı hastaneye davet edeceğiz.”

