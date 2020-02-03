Gaziantep'te koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinada

İslahiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki Beyler Mahallesi’nde geçen Salı günü bir besici, hastalanan hayvanları için veterinerden yardım istedi.



Veterinerin kontrolü sırasında bir koyun telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan numune alındı. Yapılan incelemede hayvanın ölüm nedeninin koyun-keçi vebası olduğu belirlendi. Bunun üzerine İslahiye İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu, Beyler Mahallesi'nin 1 ay süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.



Karar sonrası besicilerin bilgilendirildiği ve hayvan giriş çıkışının yasaklandığı mahalledeki hayvanlara veba aşısı yapıldığı bildirildi.