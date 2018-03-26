Miyop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisi genellikle gözlük, kontak lens, göz yapısı ve numarası uygun olanlarda da lazer ile yapılıyor.



Uyumadan öce takılan ve uyandıktan sonra çıkarılan gece lensleri (ortokeratoloji) ile gündüz lens ya da gözlük kullanımına gerek kalmadığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Beden, “Bu yöntemle gözlük ve kontakt lense gün içinde ihtiyaç duyulmuyor” dedi.



Yöntemin özellikle göz kuruluğu ve alerji problemi bulunanlar ile yüzme sporcuları için avantajlı olduğunu söyleyen Dr. Beden, gece uyurken kullanılan lensler hakkında şunları söyledi.



“Lens kullanımı, gözlük kullanımı ile kıyaslandığında hastaya net ve geniş açılı görüntü sağlar ve gözlüksüz bir hayat sunar. Ancak lens bakımı, göz kuruluğu ve alerji gibi sorunları da beraberinde getirir. Ayrıca lens solüsyonu ve kutusu bulundurma zorunluluğu da çoğu zaman bir yük olarak görünür. Özellikle tozlu ortamlarda veya ekran başında çalışanlar, aktif spor yapanlar için lens kullanmak çeşitli sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Uyumadan önce takılan ve uyandıktan sonra çıkarılan gece lensleri (Ortokeratoloji) ile gündüz lens ya da gözlük kullanımı ortadan kaldırıyor.”



“LAZER OLAMAYANLAR İÇİN BÜYÜK KONFOR SUNUYOR”



Gece lenslerinin gözün saydam tabakasını (kornea) yeniden şekillendirdiğini, böylece gündüz lens veya gözlük takmaya gerek kalkmadığını vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı, “Lazer olamayan birinin gündüz lens veya gözlük takmadan net bir görüşe sahip olması oldukça konforludur. Özellikle göz kuruluğu yaşayan, alerji problemi bulunan veya yüzme gibi spor aktivitelerinde bulunanları için gece lensleri büyük konfor sağlar” ifadesini kullandı.



GECE LENSLERİNİ KİMLER KULLANABİLİR?



Gece lensleri kullanımı için detaylı bir göz muayenesi ve kornea haritası gerekiyor. Uygun olanlarda lens kullanımı başlıyor ve yakın takip ile lenslerin göze uyumlu olduğu kontrol ediliyor. Ardından lensler hijyen kurallarına uygun olarak kullanılıyor ve altı ayda bir kontroller yapılıyor.



7-8 yaşlarından itibaren kullanılabilen gece lenslerinin henüz lazer yaşına gelmemiş hastalar için de iyi bir seçenek olduğunu aktaran Dr. Beden, gece lenslerinin sağladığı kolaylıkları ise şöyle sıraladı:



GECE LENSLERİ NE AVANTAJ SAĞLIYOR?



Gözlük veya lens kutusu, solüsyonu taşıma mecburiyeti olmadan net görüş sağlar.

Özellikle alerji ve kuru göz gibi lens kullanımına bağlı problemler yaşayanlar için konforlu bir yaşam sunar.

Gündüz lens veya gözlük kullanmaya gerek kalmaz.

Uykuda tedavi sunar.

Göze zararsızdır.