Baharın gelmesiyle düğün sezonu başladı ve birçok çift için bugünler koşturmaca ile geçiyor. Özellikle de gelin adayları bir hayli yoğun ve telaşlı. Çünkü gelinlikten saça, makyajdan fotoğrafa kadar yapılan hazırlıkların temelinde kusursuz görünme arzusu yatıyor. Ancak düğün öncesi kısa sürede çok şey yetiştirme telaşından kaynaklı oluşan yorgunluk ve cansızlık cilde yansıyabiliyor.



İşte bu nedenle en mutlu gününde düğün öncesi telaşının izlerini görmek istemeyen kadınlar soluğu estetik ve güzellik merkezlerinde alıyor. Kadınların ortalama 2 ay önce planlayabilecekleri medikal estetik uygulamalarıyla düğünlerinde mutlu, dinamik ve genç görünebileceklerini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doktor Ebru Sağlık, “Gelin estetiği dediğimiz kadının en özel gününde kendi en iyi haline ulaşmasını sağlayan küçük dokunuşlardır. Bu sayede gelinin kendini güveni artar, güzelliğinin farkında olur ve içindeki ışık dışarı yansır” diyor.



GELİN ESTETİĞİ HANGİ UYGULAMALARI KAPSIYOR?



Birçok medikal uygulamanın gelin estetiği için düşünülebileceğinin altını çizen Dr. Sağlık, uygulamaların bir anda değil belirli bir takvime yayılarak yaptırılmasının cildin kendini toparlaması açısından daha sağlıklı olacağını belirtiyor. Gelin estetiğinin vazgeçilmezi olan uygulamaları ise şöyle sıralıyor:



· Dermal Uygulamalar: Gelin estetiğinin vazgeçilmezlerinden biri tabii ki dermal uygulamalar. Dolgu uygulamaları yüzdeki volüm kayıplarını gidermek, yüz konturunu şekillendirmek, asimetrileri gidermek, göz altı yorgunluğunu ortadan kaldırmak, kaş ve şakak desteği sağlamak, dudak dolgunlaştırmak, çene hattı oluşturmak, gıdı gizlemek gibi pek çok durumda tercih edilebiliyor. En sık hyaluronik asit veya kalsiyum bazlı dolgu maddeleri tercih ediliyor. Cilde entegre olması için düğünden 1-3 hafta önce tamamlanacak şekilde organize edilmesi öneriliyor. Gelin estetiğinde en çok önem verilen bölgeler; dudak hacimlendirme, çene hattının keskinleştirilmesi, çene büyütme, gıdı saklama ve kaş kaldırma olarak karşımıza çıkıyor.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Ebru Sağlık

· Lazerle cilt yenileme: Yüzdeki bazı lekeler, izler, elastik dokudaki bozulmalar, yanak ve boyunda sarkmalar, ciltteki matlık ve gözenekler için yapılan lazerle cilt yenileme uygulamaları da gelin estetiğinin önemli bir parçası. Cildin ihtiyacına göre hafif ve hasar vermeyen cihazlarla dıştan veya ağız içinden yapılabiliyor. Ciltteki tamirat hemen başlıyor ve 10 günde belirgin hale geliyor. Daha derin dokuya ulaşabilen teknolojilerle yapılan ablatif denilen müdahalelerde, uygulamanın derinliğine göre iyileşme süresi değişiyor. Uygulama sırasında ciltte oluşabilecek hassasiyetinin belirtilerinin tamamen ortadan kalkması için düğünden 1-4 hafta önce programın tamamlanması gerekiyor. Lazer dışında radyofrekans ve ultrason bazlı cihazlar da benzer problemlerin çözümü için tercih edilebiliyor.



· Peeling: Matlık, ciltte yorgunluk, solukluk, ölü deri tabakası, renk eşitsizliği, gözenekler gibi sorunları olanlar, gelin estetiğinde tıbbi bakımlar ve kimyasal peeling uygulamalarını da tercih edebiliyor. Bu bakımların bazıları anlık canlılık, parlaklık ve sıkılık etkisi yaratıp makyajınızın muhteşem durmasını sağlayabiliyor. Bu tür bakımlar düğünden hemen önceki gün bile yapılabiliyor. Kimyasal peeling ise derinden temizlenme, gözeneklerde sıkılaşma, ciltte aydınlanma yapıyor, aknelerin gerilemesini sağlıyor ve pürüzlü görünümün önüne geçiyor. Ancak peeling uygulamasının cildi 1 hafta kadar kurutması beklendiği için, düğünden en az 7-10 gün öncesinde yaptırılması öneriliyor.



· Cilt nemlendirme işlemleri: Cildin daha genç ve güzel görünmesi için düğün öncesinde cildi yeterince nemlendirmek de cilt bakımının önemli bir aşaması. Bu nedenle hyaluronik asit gibi yüksek su bağlama kapasitesi olan ürünler cilt görünümünü yeniliyor. Hyaluronik asidin intradermal cilt altına uygulaması, birden fazla cilt sorununun tek elden giderilmesinde etkili oluyor, cilt kalitesini arttırarak ince çizgileri yok ediyor ve cilde pürüzsüzlük kazandırıyor. Bu uygulamaların da düğünden 1-3 hafta önce bitecek şekilde programlanması öneriliyor.



· PRP: En doğal gençleşme yollarından biri olan PRP, kendi kan hücrelerimizden ayrıştırılan büyüme faktörlerini içeren ‘platelet ile zenginleştirilmiş plazma’ uygulaması. Cilde küçük enjeksiyonlar halinde uygulanıyor ve bu sayede cildin ana yapılarını oluşturan kollajen ve elastin liflerin artışı sağlanarak dermal tamirat gerçekleşiyor. Soluk cilt, elastikiyet kaybı, çeşitli izler ve lekeler, ince kırışıklıklarda fayda sağlıyor. Ciltte sağladığı ışıltı ile fark yaratıyor. Gelin estetiğinde PRP işleminin düğün öncesinde en uygun tamamlanma süresi ise 2-3 hafta.



“ABARTILI DÜĞÜN MAKYAJI İHTİYACI ORTADAN KALKIYOR”



Düğün öncesi yapılan medikal uygulamalarla kadınların abartılı düğün makyajı stresinden de kurtulabileceğini belirten Dr. Ebru Sağlık, “Gelin adayları düğün fotoğraflarında kusursuz görünmek için abartılı düğün makyajlarına yönelebiliyor. Ancak unutulmaması gereken şey, abartılı makyaj kusurları kapatırken insanı olduğundan büyük de gösterebiliyor. Bu nedenle çoğu kadın düğün fotoğraflarına baktığında yaptırdığı abartılı makyajdan pişman olabiliyor. Doğru yapılan cilt bakımları cildin gençliğini ve güzelliğini sağlıklı bir şekilde ortaya çıkardığı için abartılı makyaja gerek kalmıyor” diyor.

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