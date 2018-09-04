Tek doz gen nakli ile hem obezite hem diyabete çözüm olabilecek ilaç geliştirildi.



Akdeniz Üniversitesi’nde üretilen yeni nesil gen tedavi ilaçlarını TÜBİTAK da destekliyor.



Çok yakında klinik deneylere de başlanacağını belirten Akdeniz Üniversitesi Gen ve Hücre Tedavileri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Şanlıoğlu, “Çalışmanın birincisinde obezite bulgularını tamamen ortadan kaldırıyorsunuz, diğer çalışmada ise hastaların kan şekerini normal seviyeye indirebiliyorsunuz, artı olarak denekler kilo veriyor” değerlendirmesinde bulundu.



Dünya genelinde her 10 kişiden biri diyabet hastası. Son 10 yıl içinde hasta sayısı neredeyse iki kat arttı.



Türkiye de hastalığın en hızlı yayıldığı ülkelerden biri.



Akdeniz Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan çalışma etik kuruldan izin alınınca diyabete yakalanmış hasta kedilerde de uygulanacak.



“TEK DOZLA HASTALIĞA SON VERİYORSUNUZ”



Bir sonraki aşamada ise insanlarda klinik deneyler yapılacağını dile getiren Dr. Şanlıoğlu, “Biz bu deneklere gen nakli yoluyla diyabette tedavi edici olduğunu düşündüğümüz genleri verince deneklerde insülin direncinin kırıldığını, glikoz toleransının düzeldiğini, hatta kan şekerinin düştüğünü tespit ettik” dedi.



Prof. Şanlıoğlu’na göre böylece hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlara da gerek duyulmayacak:



“Gen nakli yapıldıktan sonra ilaç kullanmaya gerek yok, yani tek dozla hastalığa son veriyorsunuz.”



Türk bilim insanlarının çalışması, Amerika’daki "Human Gene Therapy" ve Avrupa’daki "Nature-Gene Therapy" dergilerinde yayınlandı.



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