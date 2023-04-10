Gençleşmek için son dönemin gözdesi: Ameliyatsız estetik uygulamaları

Estetik yaptırmak artık bir tabu olmaktan çıktı. Hem kadınlar hem de erkekler genç ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak adına estetik yaptırmayı tercih ediyorlar. Ameliyatsız estetik yöntemleri ise en çok tercih edilen uygulamaların başında geliyor.

Turkishlift ve Doublfrenchaskı isimlerini vererek medikal estetik sektörüne iki yeni yöntem kazandıran Dr. Saltuk Kendir, ameliyatsız estetik uygulamalarına dair şu bilgileri verdi:

“Ameliyatsız estetik, cerrahi müdahale olmadan estetik uygulamalarıdır. Ameliyat ipleri kullanılarak yapılan bu uygulamalar, yarı cerrahi bir işlem olduğu için ameliyat masasına yatmadan gerçekleştirilebiliyor. Yüzdeki kırışıklıkları, çizgileri, sarkmaları ve diğer yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Genellikle düşük riskli olan ameliyatsız estetikler hızlı uygulanabilirken, kısa iyileşme süreleri ile de avantaj kazandırıyor. Geliştirdiğimiz iki yöntemde de isteğe bağlı olarak eriyebilen veya erimeyen iplerlerle yapıyoruz. Gerekli olması halinde organik dermal dolgular, radyofrekans ve ultrasonik tekniklerle birlikte uyguluyoruz.”



Dr. Saltuk Kendir’den edinilen bilgilere göre ameliyatsız estetik işlemi yaptıran kişiler günlük rutinlerine kısa süre içinde dönebiliyor. Ancak, herhangi bir tıbbi işlem gibi, ameliyatsız estetik işlemler de potansiyel risk ve yan etkiler barındırabiliyor. Bu sebeple doğru bir şekilde ve alanında uzman kişilerce uygulanması oldukça kritik bir önem taşıyor. Peki ameliyatsız estetik işlemleri nedir, kimlere uygulanabilir?



AMELİYATSIZ ESTETİK İŞLEMLERİ KİMLER İÇİN UYGUNDUR?



Ameliyatsız estetik işlemi ameliyat ipleri kullanılarak yapılan işlemlerdir. Bu işlemler, belirli sağlık durumları, alerjiler veya ilaç kullanımları nedeniyle bazı kişiler için riskli olabiliyor. Ameliyatsız estetik işlemleri yaptıracak kişilerin önce tıbbi geçmişlerini ve sağlık durumlarını kapsamlı bir şekilde incelemesi gerekiyor. Bu incelemenin ardından ise bir uzmanla görüşüp onay almaları kritik bir önem taşıyor. Ameliyatsız estetik işlemler;



-18 yaşın altındaki bireyler



-Hamile veya emziren kadınlar



-İlaç kullananlar (kronik hastalığa bağlı olabilir)



-Kas hastalığı olanlar



gibi kişiler için uygun olmayabilir. Bu nedenle öncelikle bir uzman doktorla görüşerek ameliyatsız estetik işlemi için sağlık durumunun uygunluğunun kontrol ettirilmesi gerekiyor.



YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ORTADAN KALDIRIYOR



Yıllar geçtikçe ciltte sarkma ve gevşeme gibi yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Bu belirtileri ortadan kaldırmak için uzun süredir estetik ameliyatlar tercih ediliyordu. Fakat estetik ameliyatlar, işlem süresi, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin uzunluğu ve maliyet gibi dezavantajlara sahip. Bugün gelinen noktada teknolojik gelişmeler sayesinde bıçak altına yatmadan da estetik yaptırmak mümkün. Pek çok kişi, yaşadığı ameliyat korkusu sebebiyle ameliyatsız yöntemi tercih ediyor.

