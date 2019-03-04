Genital sistemi tutan virüslerden olan düşük risk grubundaki 6 ve 11 nolu virüslerin genital siğillerin %90’ının oluşumundan sorumlu olduğu bilgisini veren İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Samet Topuz, genital siğillerin sıklıkla dış dudaklarda, anüs çevresinde, perinede, vagina içinde, bazen de rahim ağzında oluşabildiğini belirtti.



HPV'nin mukoza ya da deriyle temasla bulaştığı söyleyen Topuz, “Temel bulaşma şekli cinsel ilişkidir. Genital siğiller yüksek viral yük içerdikleri için bulaşma olasılığını artırıyor. HPV bulaştıktan sonra 3 hafta ile 8 aylık bir kuluçka döneminin ardından genital siğile yol açabilir. En sık seksüel aktif genç yetişkinlerde görülüyor. Genital muayene yapılanlarda %0.5 ile %5.1 arasında değişiyor“ dedi.



En önemli risk faktörünün cinsel aktiflik olduğunu ifade eden Jinekolog Onkolog, şunları söyledi:



“Bağışıklık sistemindeki problemler siğillerin oluşma, tekrarlama riskini artıran önemli bir faktör. HIV hastalarında, organ nakli nedeniyle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç alanlarda, diyabet hastalarında daha sık görülür. Önemli risk faktörlerinden birisi sigara kullanımıdır. Diğer yandan sünnet olmak HPV bulaşma riskini azaltıyor. Fizik muayene genellikle tanı koymak için yeterli. Çünkü lezyonların karakteristik görünümleri vardır. Nadiren şüpheli durumlarda biyopsi gerekebilir.“



GENİTAL SİĞİL NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Tedaviye lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, gebelik olup olmamaya ve hastanın tercihine göre karar verildiğini söyleyen Topuz, “Siğiller cerrahi olarak çıkartılabilir, dondurulabilir veya koter ile yakılabilir. Podofilin veya triklor asetik asit gibi kimyasal ajanlarla tedavi edilebilir. Diğer yandan uygun olgularda bölgesel bağışıklığı güçlendirici kremler uygulanabilir“ bilgisini paylaştı.



GENİTAL SİĞİLLERDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!



Genital siğillerden korunmak için temel prensibin güvenli cinsel yaşam olduğunu kaydeden Dr. Topuz, “Genital siğilin olduğu durumlarda bulaşma riski yüksek olduğu için tedavi tamamlanana kadar cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir. Ancak bulaşma olması için siğil olması gerekmez. Kondom kullanımının genital siğil ve HPV bulaşmasında sınırlı bir koruyuculuğu vardır. Değiştirilebilir risk faktörlerinden biri olan sigaradan uzak durmak önemli. Ancak günümüzde en etkin yöntem, genital siğillerin çok büyük kısmına yol açan tip 6 ve 11 virüsüne karşı antikorlar içeren HPV aşılarının hem kadınlarda hem erkeklerde 9-26 yaş arası uygulanmasıdır“ dedi.