Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR?



İhtiyaç duyulan besin ögelerini almak için tüketilen gıdalar bazen kişiyi hasta edebilmektedir. Gıda zehirlenmesi, bakteri, virüs ya da parazitlerle kontamine olmuş herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tüketimi sonucu meydana gelen enfeksiyon ya da intoksikasyon durumuna verilen isimdir.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gıda zehirlenmesinin belirtileri kontaminasyon kaynağına ve tipine göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesinde yaygın olarak görülen belirtiler arasında



-Ateş,

-Kusma,



-Karın ağrısı ve krampları,

-Sulu veya kanlı ishal



-Mide bulantısı bulunur.

Bu belirtiler ve semptomlar, kontamine yiyecekleri yedikten sonra saatler içinde başlayabildiği gibi, bazı vakalarda günler hatta haftalar sonra başlayabilir. Gıda zehirlenmesinin neden olduğu hastalık ise genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.

GIDA ZEHİRLENMESİ TEDAVİSİ NASILDIR?



Gıda zehirlenmelerinin çoğu kendiliğinden geçmektedir. Ancak geçmez ise ishal ve kusma ile kaybedilen sıvı ve mineral kayıplarının yerine konması yeterli olabilir. Yetmediği durumlarda gaita tetkiki ve kan tetkikleri sonrasında antibiyoterapi gerekebilmektedir.

GIDA ZEHİRLENMESİ KAÇ SAAT SONRA BELLİ OLUR?



Gıda zehirlenmeleri kontamine yiyecek ve içeceklerin tüketiminden sonra 30 dakika ile 72 saat arasında geçen sürede ortaya çıkmaktadır.

GIDA ZEHİRLENMESİNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?



Gıda zehirlenmesinden korunmak için bilinçli gıda seçiminin yanı sıra hızlı bozulabilecek besinlerin saklama koşullarına da özen göstermelidir.

Belirli derecenin üstündeki sıcaklıklar, besinlerde kurtlanmaya, küflenmeye ve çeşitli bakterilerin üremesine neden olabilir.