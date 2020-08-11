Gilead: Remdesivir üretimini 50 kat artırdık

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısını 20 milyonu, ölü sayısı ise 739 bini aştı. Verdiği yıkım gün geçtikçe artan salgına karşı yürütülen aşı yarışında ilk zafer ilanı Rusya’dan geldi.

RUSYA'NIN AŞISI ŞÜPHE UYANDIRDI

Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurarak, kızına da aşı yapıldığını açıkladı. Ancak, Rusya’nın aşı ilanı dünyada şüpheyle karşılandı. Batıdaki sağlık otoriteleri söz konusu aşının klinik deneylerinin tamamlanmadığını iddia ederek, güvenirliği konusunda şüpheler olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasına göre küresel çapta 169 aşının çalışmaları devam ederken, corona virüse karşı etkinliği kanıtlanan "remdesivir" ve "dexamethasone" önemini korumaya devam ediyor.

YIL SONUNA KADAR 12,5 MİLYON DOZA EŞDEĞER ÜRETİM GERÇEKLEŞECEK



Remdesivirin üreticisi ABD’li Gliead Sciences bugün yaptığı açıklamada, Ocak ayından bu yana küresel talebi karşılamak için üretimi 50 kat artırdıklarını belirtti. Yetkililer, Ekim ayından itibaren ise 'gerçek zamanlı küresel talebi' karşılamak için çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar 12,5 milyon doza eşdeğer remdevisir üreteceklerini açıkladı.



Remdesivir, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) acil onayını aldıktan sonra, COVİD-19 ile mücadelenin ön safhalarında yer aldı.İlaç ile ilgili yapılan klinik testlerde remdevisirin ağır Covid-19 hastalarındaki iyileşme süresini kısalttığı kanıtlanmıştı.



ABD NEREDEYSE TÜM STOĞU SATIN ALMIŞTI

Temmuz ayında, İngiliz The Guardian gazetesinde Trump yönetiminin yaklaşık 500 bin doz "remdesivir" satın aldığı belitilmişti. Bu rakamın Gilead’ın Temmuz ayı kapasitesinin tamamına, Ağustos ve Eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geldiği ifade edilmişti.

KÜRESEL ÇAPTA 9 ÜRETİCİYLE GÖNÜLLÜ LİSANS ANLAŞMASI YAPILDI



Şirket tarafından yapılan açıklamada bu sorunu çözmek dünya çapında dokuz üretici ile gönüllü lisans anlaşmaları yaptığını ve remdesivir arzının çoğu düşük ve orta gelirli ülke olan 127 ülkeye genişleteceği aktarıldı. Ayrıca, açıklamada 'Gilead bu şirketlerle teknoloji transferlerini tamamladı ve üretim sürecine başlıyorlar' denildi.



Uzmanlar, 2014 yılında Batı Afrika’daki Ebola salgını için geliştirilen antiviral remdevisir ilacının, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğrattığını belirtiyor.

"MART AYINDA AŞI KULLANIMA GEÇEBİLİR"