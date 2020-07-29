Ginseng (Panax) nedir? Ginseng'in bilinmeyen faydaları nelerdir? Ginseng nasıl tüketilir?

Adını Yunanca’da her şeyi iyileştiren anlamına gelen Panacea’dan alan ginseng (Panax), uzun yıllardır Çin Tıbbı'nda önemli bir yere sahiptir. Adından da anlaşılacağı gibi birçok sağlık probleminde etkili, mucizevi bir bitki olduğuna inanılmaktadır.

Ginseng kökü 6 yıllık bir yetiştirme süresinden sonra hasat edilir ve tedavi amaçlı kullanılan bitkinin bu bölümüdür.

Anavatanı Güney Kore olan ginseng, Amerika, Çin, Rusya, Sibirya ve Hindistan’da da yetiştirilmektedir. Ama bilinen en etkili türü, Güney Kore’de yetişen Panax Ginseng’tir. Kore ginsenginin diğer adı Kızıl Ginsengtir.Ginseng’in tüm şifalı bitkiler içerisinde en etkili adaptogen (strese karşı direnci artıran bir ajan) olduğu düşünülür. Ayrıca fiziksel aktiviteleri ve vücut direncini artıran bir bitkidir ve fiziksel ve mental (zihinsel) dayanıklılığı artırır.



GİNSENG'İN FAYDALARI



Yatıştırıcı, afrodizyak, antidepresan, idrar söktürücü, bağışıklık sistemini uyarıcı gibi birçok özelliği olduğu; diyabet, Alzheimer, erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu), enfeksiyonlar gibi sağlık problemlerinin tedavisinde etkili olduğu iddia edilmektedir.

Yapılan çalışmalarla nezle, diyabet, Alzheimer, sertleşme bozukluğundaki etkilerine yönelik birtakım olumlu sonuçlar elde edilse de henüz faydalarıyla ilgili kesin bir şey söylenmemektedir. Kanser hastalarında ise, yalnızca kanser ve kanser tedavisine bağlı yorgunluğun azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

Ginseng antioksidan bir bitkidir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Ginseng cinsel gücü arttırır. Ginseng’in uzun bir süreden beri, özellikle erkeklerin üretkenliğini, erkeklik hormonu (testesteron) ve sperm miktarını, cinsel gücünü ve dolaşım sistemlerini (özellikle prostat büyümesine karşı) olumlu bir şekilde etkilediği de bilinmektedir. Ayrıca o, erkeklerde aşırı stres ve yorgunluktan kaynaklanan performans düşüklüğünü de giderebilmektedir.

GİNSENG NASIL TÜKETİLİR?

Ginseng kökü birçok şekilde tüketilebilir. Çiğ olarak yenebilir veya yumuşatmak için hafifçe buharda pişirilebilir. Ayrıca bir çay yapmak için suda demlenebilir.



Sadece taze dilimlenmiş ginsenge sıcak su ekleyin ve birkaç dakika boyunca demlendirin. Ginseng, çorbalar ve wok tavada pişirilen yemekler gibi çeşitli tariflere de eklenebilir. Gingeng ekstratı toz, tablet, kapsül ve yağ formlarında bulunabilir.

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